Occupazione Gaza City, approvato il piano operativo dell’Idf. Hamas è al Cairo: sonda un possibile accordo con Israele

10:16

Egitto, colloqui con Riad e Teheran sul piano di pace per Gaza

L'Egitto, mediatore chiave nella guerra di Gaza, ha tenuto colloqui con l'Arabia Saudita e l'Iran per chiedere sostegno a una nuova proposta di accordo per porre fine al conflitto, in contemporanea alla presenza al Cairo di una delegazione di Hamas. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri egiziano, il cui titolare, Badr Abdelatty, ha avuto conversazioni telefoniche con i suoi omologhi di Riad e Teheran, Faisal bin Farhan e Abbas Araghci.

I colloqui si sono concentrati sulla necessità di "sostenere il percorso diplomatico e politico" per risolvere il conflitto in Medio Oriente, afferma la nota. Abdelatty ha informato bin Farhan degli "sforzi che l'Egitto sta coordinando con il Qatar e gli Stati Uniti per raggiungere un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi in cambio del rilascio di alcuni prigionieri palestinesi". I due ministri "hanno concordato sulla necessità di raggiungere un accordo immediato per un cessate il fuoco, che garantisca un accesso urgente agli aiuti (...) senza ostacoli, e ponga fine alla politica di carestia e uccisioni sistematiche che alimenta il conflitto e promuove l'estremismo", fa sapere ancora la diplomazia del Cairo.