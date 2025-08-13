Occupazione Gaza City, approvato il piano operativo dell’Idf. Hamas è al Cairo: sonda un possibile accordo con Israele

Roma, 13 agosto 2025 – È ormai questione di tempo per Gaza City. Dopo il braccio di ferro iniziale con Netanyhau, il Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il quadro generale del piano operativo dell’Idf nella Striscia. Le prossime mosse saranno “aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni".
È arrivata oggi al Cairo una delegazione di Hamas per colloqui su un possibile accordo con Israele. L'Egitto ha presentato al gruppo terroristico una nuova proposta con i nodi cruciali per l'intesa: rilascio di tutti gli ostaggi in un'unica fase, la fine della guerra, la smilitarizzazione di Gaza e l'esilio simbolico di alcuni membri di Hamas. Secondo un funzionario arabo citato da Ynet, "ciò che ha portato Hamas al Cairo è stata la minaccia israeliana di conquistare Gaza City". L'Egitto ha tenuto colloqui anche con l'Arabia Saudita e l'Iran per chiedere sostegno alla una nuova proposta di accordo.
L'Egitto, mediatore chiave nella guerra di Gaza, ha tenuto colloqui con l'Arabia Saudita e l'Iran per chiedere sostegno a una nuova proposta di accordo per porre fine al conflitto, in contemporanea alla presenza al Cairo di una delegazione di Hamas. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri egiziano, il cui titolare, Badr Abdelatty, ha avuto conversazioni telefoniche con i suoi omologhi di Riad e Teheran, Faisal bin Farhan e Abbas Araghci.
I colloqui si sono concentrati sulla necessità di "sostenere il percorso diplomatico e politico" per risolvere il conflitto in Medio Oriente, afferma la nota. Abdelatty ha informato bin Farhan degli "sforzi che l'Egitto sta coordinando con il Qatar e gli Stati Uniti per raggiungere un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi in cambio del rilascio di alcuni prigionieri palestinesi". I due ministri "hanno concordato sulla necessità di raggiungere un accordo immediato per un cessate il fuoco, che garantisca un accesso urgente agli aiuti (...) senza ostacoli, e ponga fine alla politica di carestia e uccisioni sistematiche che alimenta il conflitto e promuove l'estremismo", fa sapere ancora la diplomazia del Cairo.
Una delegazione di Hamas è arrivata ieri al Cairo per colloqui su un possibile accordo con Israele, mentre l'Egitto ha presentato al gruppo terroristico una nuova proposta per un accordo globale. Lo scrive online il quotidiano Ynet. La nuova proposta prevede il rilascio di tutti gli ostaggi in un'unica fase, la fine della guerra, la smilitarizzazione di Gaza e l'esilio simbolico di alcuni membri di Hamas. "L'Egitto sta collaborando con il Qatar e gli Stati Uniti per rilanciare il piano dei 60 giorni", aveva dichiarato ieri il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aaty.
Un funzionario arabo a conoscenza dei colloqui ha raccontato a Ynet che il Cairo intende invitare una squadra negoziale israeliana nella capitale egiziana nei prossimi giorni, aggiungendo che "ciò che ha portato Hamas al Cairo è stata la minaccia israeliana di conquistare Gaza City". Secondo il funzionario, l'Egitto ha ora raggiunto un'intesa con Hamas per un eventuale disarmo e un esilio simbolico. "Contrariamente a quanto alcuni sostengono, un accordo completo è più facile: in un accordo parziale, si rimandano solo gli ostacoli - ha detto - Hamas vuole sinceramente porre fine alla guerra, ma non crede che Israele smetterà di cercare di eliminarla. Sono pronti al disarmo, ma hanno bisogno di garanzie". Il funzionario ha parlato di "cauto ottimismo" al Cairo.
Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il quadro generale del piano operativo delle Israel Defence Forces (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Idf sul suo canale Telegram. Durante la discussione, sono state presentate le azioni dell'Idf fino ad oggi, comprese le operazioni nell'area di Zeitoun iniziate ieri. Inoltre, spiega l'Idf, è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del livello politico. Il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato "l'importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo al contempo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni".