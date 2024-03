Messa di Pasqua oggi con Papa Francesco, poi la benedizione Urbi et Orbi

Roma, 31 marzo 2024 – Papa Francesco sta celebrando la messa di Pasqua in piazza San Pietro. Bergoglio è arrivato in sedia a rotelle. Seguirà la benedizione Urbi et Orbi (a mezzogiorno dal loggione centrale della basilica vaticana). Tanti in questi giorni gli interrogativi sulla salute del Pontefice, rafforzatisi con la decisione di rinunciare alla Via Crucis al Colosseo.

Alla celebrazione, iniziata con il rito del “Resurrexit”, prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle feste pasquali. Concelebrano la liturgia con il Papa oltre 350 fra cardinali, vescovi e sacerdoti.

Il pontefice, 87 anni, venerdì aveva deciso di seguire la Via Crucis da Casa Santa Marta “per conservare la salute in vista della Veglia e della Santa Messa della domenica di Pasqua”, come aveva comunicato la Sala stampa vaticana. Del resto anche l’anno scorso Francesco aveva disertato la Via Crucis al Colosseo, causa il “freddo intenso”, anche se con un maggior preavviso fin dal primo pomeriggio.

Papa Francesco, 87 anni

La messa del Papa in diretta

L’omelia della Veglia

Ieri sera, nell’omelia della Veglia, papa Francesco ha parlato dei “macigni della morte”. “A volte – ha detto – sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all’ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza”. “Li incontriamo ha proseguito Bergoglio -, lungo il cammino, in tutte quelle esperienze e situazioni che ci rubano l’entusiasmo e la forza di andare avanti”. Ma la Pasqua di Cristo è “la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento. È il Signore, Dio dell’impossibile che, per sempre, ha rotolato via la pietra e ha cominciato ad aprire i nostri sepolcri, perché la speranza non abbia fine”.