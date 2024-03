Via Crucis 2024 a Roma con Papa Francesco: orari, stazioni e diretta tv

Roma, 28 marzo 2024 – Anche quest’anno il Santo Padre presiederà il tradizionale rito della Via Crucis al Colosseo in programma per domani sera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del quale impartirà la Benedizione Apostolica. La processione partirà alle ore 21:15 come di consueto all’interno del Colosseo e terminerà al Tempio di Venere al Palatino. Papa Francesco, colpito da un affaticamento durante la Santa Messa della domenica delle Palme, aveva rinunciato a leggere l’omelia, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, celebrerà entrambe le cerimonie del Venerdì Santo che precede la Pasqua: la Passione del Signore nel pomeriggio e la sera la Via Crucis.

Via Crucis al Colosseo

Migliaia di fedeli si uniranno domani al Pontefice nella celebrazione propria del Venerdì Santo a Roma, che verrà trasmessa in diretta e in mondovisione a partire dalle 21 circa su Rai 1, in diretta anche su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) dove in questi giorni è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco, in streaming su RaiPlay. L'evento sarà preceduto dalla celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Santo Padre dalla Cappella Papale della Basilica di San Pietro alle ore 17.00, trasmesso da Tv2000. Le celebrazioni del Triduo pasquale con Papa Francesco possono essere seguite anche su Radio InBlu2000. Inoltre è possibile collegarsi al canale Youtube Vatican Media e alla pagina Facebook Vatican News.

Le origini della Via Crucis al Colosseo risalgono al Medioevo. La prima attestazione ufficiale risale al 1744, quando Papa Clemente XII istituì la processione con 14 stazioni, che ripercorrono il doloroso cammino di Gesù verso il Golgota, la sua sofferenza e morte sulla croce. I testi delle meditazioni che accompagnano il percorso delle quattordici stazioni sono stati preparati quest’anno per la prima volta da Bergoglio.

Per garantire la massima sicurezza intorno al Colosseo, il Comune di Roma ha adottato alcune disposizioni con limitazioni alla viabilità ordinaria. In particolare a partire dalle ore 13:00 di venerdì 29 marzo sarà chiusa la fermata della metro B del Colosseo. E sempre dalle 13 saranno deviate le linee di bus 51, 75, 81, 85, 87,117 e 118. Per consentire l’accesso dei fedeli saranno predisposti 5 varchi detti di “prefiltraggio”: il primo in via dei Fori Imperiali all’altezza di largo Corrado Ricci, il secondo in via degli Annibaldi all’altezza via Frangipane, il terzo a piazza del Colosseo all’angolo con via Labicana e via Nicola Salvi, il quarto a piazza del Colosseo all’altezza di via Claudia e il quinto e ultimo in via di San Gregorio, all’angolo via dei Cerchi.

Dalle 13 e fino alle 23.30 del 29 marzo sono previste chiusure al traffico su via dei Fori Imperiali, via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi e via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo verso Porta Capena, in direzione Colosseo, invece, la chiusura delle due strade arriverà dalle 15).

La Via Crucis ricostruisce il tragico cammino di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione e si compone di 14 tappe. Si tratta di una delle esperienze spirituali profondamente significativa per i cattolici perché si replica il patimento subito da Gesù prima del suo sacrificio sulla croce. Ogni stazione ripropone un momento significativo del percorso di Gesù verso il calvario. Ecco le tappe:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Segui qui la diretta streaming da Roma del venerdì santo. Alle 21 circa la Via Crucis con il papa