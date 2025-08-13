E’ morto padre Fedele Bisceglia, il frate ultrà. L’accusa di violenza sessuale, l’assoluzione, la vita per gli ultimi

Cosenza, 13 agosto 2025 – Dopo Suor Paola, scompare un altro tifoso devoto. A Dio e al prossimo, principalmente, e secondariamente al calcio. E’ morto nella notte padre Fedele Bisceglia, storico ultrà del Cosenza. Aveva 87 anni e da tempo era ricoverato nel reparto di geriatria della clinica calabrese Inrca. Tonaca e sciarpa rossoblù, anche non più giovanissimo, non perdeva una partita dei Lupi accanto agli amici della curva. Il resto del suo tempo era dedicato agli ultimi della terra, alle missioni in Africa, ai cosentini in difficoltà.

La sua vita e anche la sua attività di sacerdote è stata segnata dall’accusa infamante di violenza sessuale su una suora. Arrestato frate Bisceglia, fu poi assolto dopo una lunga vicenda giudiziaria. “Padre Fedele ci lascia un messaggio importante: si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio – si legge sulla pagina Facebook della sua associazione ‘Il Paradiso dei Poveri’, che stanotte ha diffuso la notizia della morte –. Ha dedicato tutta la sua vita ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede”.

Bandito dall’altare

Durante il procedimento giudiziario Bisceglia fu sospeso dall’Ordine dei cappuccini e mai più riammesso. Dopo l'assoluzione definitiva, aveva chiesto più volte di essere reintegrato, ma le sue richieste non sono mai state accolte.

Il suo ultimo desiderio era tornare a celebrare messa. Nei giorni scorsi il vescovo di Cosenza, Giovanni Checchinato, aveva assicurato ai fedeli che l’avrebbero rivisto dietro l’altare, appena si sarebbe sentito meglio. Troppo tardi: il frate si è spento dopo lunghe sofferenze fisiche.

(L’articolo continua sotto la foto)

Padre Fedele Bisceglia, il frate ultrà degli ultimi (Ansa)

Il sindaco avvocato: assolto come uomo e sacerdote

Nei giorni scorsi era stato a fargli visita in ospedale il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che ai tempi del processo fu anche il suo avvocato difensore. “La giustizia dei tribunali lo ha assolto come uomo, come sacerdote, come il francescano umile e semplice qual è – raccontava il primo cittadino – . Sono andato da lui per accarezzarlo, per testimoniargli i sentimenti di un affetto e di una vicinanza profonda e sentita, anche a nome della sua città e di tutti i cosentini, soprattutto di quelli più fragili e disagiati, per i quali è riuscito a realizzare opere di solidarietà e di sostegno concreto, che rappresentano, a tutti gli effetti, monumenti di civiltà materiale ed immateriale”.

Padre Fedele era “amato da tutti”, ricorda Caruso. Un “uomo di altissima fede vissuta con sincerità e spontaneità per le strade della città, nei suoi vicoli più nascosti dove andava a portare la misericordia di Dio ed aiuti concreti, e sugli spalti dei campi di calcio dove tifava per i nostri colori rossoblù, rappresentando i valori della cosentinità, quella genuina, fatta di verità, di inquietudine”. Un uomo a cui si perdona anche “qualche intemperanza”.

"Padre Fedele c'era sempre – è il ricordo dell’ex sindaco di Cosenza, il senatore Mario Occhiuto – . Anche nel momento più difficile della mia vita (immaginiamo la morte del figlio ndr), lo ricordo in disparte, all'altare, con la sua messa silenziosa. Era il suo modo di dire 'sono qui', senza bisogno di parole. Quando ero sindaco accettò di aiutarmi, portando lo stesso spirito di servizio che metteva in ogni cosa. Un pensiero speciale a Teresa, che gli è stata accanto con affetto e discrezione fino alla fine. Ciao Padre Fedele, il tuo esempio resterà vivo".