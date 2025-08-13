Verso l’incontro Trump-Putin. Lagodinsky: “L’Europa deve rafforzarsi, con o senza l’America”

Roma, 13 agosto 2025 – Con l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin previsto per il 15 agosto in Alaska, la scena internazionale si prepara a una possibile svolta che potrebbe influenzare profondamente il futuro del conflitto in Ucraina e la stabilità globale. La scelta di un territorio un tempo russo, ceduto agli Stati Uniti nel 1867, aggiunge un valore simbolico a un incontro che si preannuncia denso di implicazioni geopolitiche.

L’annuncio del presidente americano Donald Trump che gli Stati Uniti riprenderanno le forniture di armi difensive all’Ucraina ha sollevato nuove domande sul futuro della cooperazione transatlantica. L’eurodeputato Sergey Lagodinsky (Verdi) – membro della Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo e portavoce per la Russia e le relazioni transatlantiche – offre la sua opinione sulle implicazioni della mossa di Trump, l’imprevedibilità della leadership americana e la crescente necessità per l’Europa di contare su se stessa.

Come valuta la posizione attuale dell’amministrazione americana riguardo al sostegno militare all’Ucraina, e quali implicazioni può avere per l’Europa?

È un segnale positivo che gli Stati Uniti abbiano deciso di riprendere le forniture di armi all’Ucraina, ma conferma anche quanto l’amministrazione Trump sia eterogenea e disorganizzata sulle questioni ucraine. L’affidabilità di Washington è precaria. L’Europa deve rafforzare il proprio impegno e prepararsi a sostenere l’Ucraina anche da sola. Non possiamo continuare a dipendere dagli umori di Washington, che un giorno è favorevole a Zelensky e il giorno dopo no. È una regione a noi vicina, è nostra responsabilità.

Questa decisione segna un cambiamento nella politica estera di Trump?

Trump è troppo imprevedibile per trarne conclusioni durature. Non sappiamo cosa farà dopo una telefonata con Putin. La nostra strategia deve essere: collaborare se possibile, ma agire come se non ci fosse nel lungo periodo.

Cosa pensa possa essere stato discusso tra Trump e Putin durante la loro recente telefonata?

Non lo sappiamo, ma sembra che Trump si aspettasse una risposta dal Cremlino dopo aver fatto pressioni su Kiev, e ne sia rimasto deluso. Questo suggerisce che non sia completamente schierato con la Russia, ma che stia cercando una sorta di accordo, esercitando pressioni su entrambe le parti. Non è un gioco a senso unico travestito da ricerca di compromesso. È questo l’aspetto positivo che possiamo ricavare da tutto ciò.

Come reagirà la Russia? C’è rischio di escalation?

L’escalation è già in atto: la Russia sta bombardando l’Ucraina con intensità crescente, usando bombe plananti e missili strategici. Le sue capacità, però, sono limitate: non è riuscita a prendere Kiev all’inizio della guerra. Il vero problema non è la forza russa, ma la debolezza del sostegno occidentale. Serve mantenere – se non aumentare – l’aiuto a Kiev.

Come vede l’impatto di queste vicende sulla compattezza della NATO?

Se Trump conferma un impegno duraturo, lo accogliamo positivamente, perché questo aiuto salva vite. Ma la sua imprevedibilità ci lascia dubbiosi: è un vero cambio di strategia a lungo termine o solo un cambiamento d’umore del momento?

Quale ruolo dovrebbe avere l’Unione Europea?

L’UE deve essere un attore chiave nella protezione dell’Ucraina e nella risoluzione del conflitto, anche se l’attore chiave del conflitto è Putin. Abbiamo strumenti: aiuti, sanzioni, beni russi congelati. Ma se il Cremlino non ci prende sul serio è perché non abbiamo forza militare sufficiente. Se vogliamo essere un attore indipendente, e non un’appendice di Washington, dobbiamo “andare in palestra” – cioè rafforzare le nostre capacità di difesa. È ciò che stiamo facendo con il programma EDIP (European Defence Improvement Programme). È doloroso – sarebbe meglio investire in innovazione civile o welfare – ma non possiamo scegliere né i nostri vicini né la loro follia. Dobbiamo essere in grado di difendere noi stessi e l’Ucraina.