Addio all’ex presidente Usa e Nobel per la Pace Jimmy Carter: l’ultimo desiderio prima di morire

Roma, 29 dicembre 2024 – E’ morto l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Lo riporta il Washington Post. Carter è morto nella sua casa di Plains, in Georgia. E’ stato il figlio a rendere nota la notizia della scomparsa. James Earl Carter Jr., detto Jimmy, aveva 100 anni ed era il più anziano presidente degli Stati Uniti vivente di tutti i tempi. Da tempo malato di una forma aggressiva di melanoma che aveva causato metastasi al fegato e al cervello.

Politico e filantropo statunitense, nel 1982 ha costituito il Carter Center, una fondazione per i diritti umani e per la promozione della democrazia, opera per la quale nel 2002 è stato insignito del premio Nobel per la pace.

Da 1971 al 1975 è stato Governatore della Georgia. Ha quindi vinto la nomination democratica per le elezioni presidenziali del 1976, dove da outsider ha sconfitto il presidente repubblicano in carica, Gerald Ford. Eletto alla Casa Bianca nel 1976, è stato il 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America, dal 1977 al 1981. Non riuscì a ottenere un secondo mandato, incassando nel 1980 una pesante sconfitta contro lo sfidante repubblicano Ronald Reagan. A segnare i suoi quattro anni alla Casa Bianca fu soprattutto la crisi degli ostaggi iraniani, durante la quale il suo approccio fu ritenuto troppo moderato da molti elettori, causando una crisi dei suoi consensi.

Carter era sopravvissuto alla moglie Rosalynn, morta il 19 novembre 2023, a 96 anni. La coppia era stata sposata per 77 anni e l'ultima apparizione pubblica di Carter, su una sedia a rotelle, fu proprio alle esequie della consorte. Non è stata ancora comunicata la causa ufficiale del decesso dell'ex presidente, che nel febbraio 2023 aveva sospeso le cure e, dopo una serie di ricoveri, era stato trasferito in un istituto per malati terminali.

Ha festeggiato l’ultimo compleanno lo scorso 1 ottobre a Plains, nel sud-est degli Stati Uniti, una piccola cittadina rurale della Georgia, circa 600 abitanti, dove era nato e aveva coltivato noccioline prima di dedicarsi alla politica, e dover era tornato a vivere dopo i fasti e le delusioni della Casa Bianca. Il suo ultimo desiderio: "Resistere per votare per Kamala Harris" nelle elezioni di novembre. Purtroppo non lo ha visto avverarsi.