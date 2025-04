JD Vance fa scalo a Ramstein: birra e “Trump dance” con i militari americani

Roma, 24 april2 2025 - Jd Vance in versione oste ha spillato personalmente, durante uno scalo tecnico alla base Usa di Ramstein, la birra per i militari presenti. Il vicepresidente degli Stati Uniti, ottenuto un fusto di lager tedesca, ha servito le ‘bionde’ ai soldati, intrattenendosi con ciascuno di loro. La sosta dell'Air Force Two in Germania, per far rifornimento, è avvenuta sulla via del ritorno verso Washington dopo i viaggi di Vance a Roma e in India. Col tradizionale boccale poi Vance ha brindato ai membri dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Space Force, evitando però il famoso "chug" (bere l'intero boccale in un solo sorso diventato virale negli Usa), scherzando sul fatto che a qualcuno negli Stati Uniti non avrebbe gradito.

"Un brindisi agli uomini e alle donne di questa base e a tutti i nostri soldati all'estero. Che Dio vi benedica", ha detto Vance, nell'incontro informale con gli uomini e le donne in servizio in Germania.

Vice President @JDVance pouring up some beers for the troops during a refuel stop at Ramstein Air Base🍻 pic.twitter.com/eU4VJYBqBZ — William Martin (@wsmartin218) April 24, 2025

Dopo la visita a Roma, e quella in India, per il vice di Trump, scrive il Washington Post - è stato un vero momento di svago, stringendo mani e versando birra. Un sergente dell'Aeronautica gli ha anche chiesto di autografare il fusto di birra. Mentre un altro lo ha convinto a ballare la "Trump dance" (Sulle note di YMCA dei Village People, ndr), riscuotendo divertiti applausi dei soldati americani.