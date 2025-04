Ecuador, dramma per il calciatore Jackson Rodriguez: rapiti la moglie e il figlio

Roma, 24 aprile 2025 – Ore di ansia in Ecuador per le sorti della moglie e del figlio del calciatore Jackson Rodriguez, rapiti questa notte da un gruppo di uomini armati e incappucciati che si sono introdotti nell’abitazione di famiglia. Il 26enne centrocampista dell'Emelec (squadra del massimo campionato ecuadoregno) si è salvato perché si è nascosto sotto al letto e attualmente si trova sotto protezione. Da quanto si apprende l’obiettivo del rapimento era proprio Rodriguez. Secondo quanto riferito dalla polizia, il commando ha fatto irruzione in casa sfondando la porta d’ingresso quindi, non trovando il calciatore, "ha rubato elettrodomestici, gioielli e denaro" e si è portato via la donna e il bambino di cinque anni. Il calciatore sarebbe riuscito a vedere il gruppo che si allontanava a bordo di un pic-up grigio.

Il rapimento è avvenuto a Guayaquil, capoluogo della provincia di Guayas e città tra le più popolose, nonché una delle zone più colpite dalla violenza dei gruppi criminali che gestiscono traffici illeciti sfruttando anche la presenza del porto, principale scalo navale commerciale dell’Ecuador. Lo scorso marzo almeno 22 persone sono state uccise alla periferia della città in uno scontro tra bande rivali. Una situazione diventata talmente pericolosa da aver indotto il presidente Daniel Noboa a proclamare lo stato di emergenza.

Le indagini per ritrovare la moglie e il figlio di Jackson Rodriguez sono in corso, ma sulla vicenda vige il massimo riserbo. Silenzio anche da parte dell'Emelec, che dovrebbe scendere in campo lunedì prossimo per la sfida contro il Tecnico Universitario.