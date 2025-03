Ripuliva la tomba di famiglia dai rami. “Così ha innescato l’incendio più vasto di sempre”

Seul, 30 marzo 2025 – Quasi cinquanta mila ettari bruciati, decine di migliaia di evacuati, 30 morti almeno. A innescare tutto questo potrebbe essere stato il gesto sconsiderato di una sola persona. Nella contea sud-orientale di Uiseong, in Corea del Sud, la polizia ha arrestato un uomo di 56 anni sospettato di aver causato l’incendio più vasto mai registrato nel Paese. Avrebbe appiccato il fuoco mentre si prendeva cura della tomba di famiglia, un’azione che farebbe parte di un rito ancestrale praticato per omaggiare i defunti. L’iniziale rogo sarebbe stato poi alimentato dai forti venti e dalle condizioni di estrema siccità fino a generale il disastro.

Gli investigatori stanno mettendo insieme le prove che per ora si ridurrebbero alla testimonianza della figlia del sospettato, di cui non è stato fatto il nome. La giovane ha raccontato che il padre voleva bruciare i rami degli alberi che pendevano sulla tomba. Secondo quanto riporta The Guardian, il sospettato sarà convocato per essere interrogato una volta che sarà completata l'ispezione in loco. E questo potrebbe richiedere più di un mese.

A distanza di 8 giorni gli incendi sono stati in ampia parte contenuti, anche se i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere piccoli focolai.

La zona di Uiseong è ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici. Il 2024 in Corea del Sud è stato l’anno più caldo di sempre. Per mesi le piogge sono state inferiori alla media.

Il servizio forestale ha dichiarato oggi che un altro incendio boschivo è scoppiato in una zona meridionale vicino a Suncheonsi e le autorità hanno schierato 23 camion dei pompieri, quattro elicotteri e 123 vigili del fuoco.