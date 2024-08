Atene nella morsa degli incendi, fiamme alte anche 25 metri. Trovato il cadavere di una donna

07:51

Cadavere trovato in una fabbrica

Un cadavere è stato trovato in una fabbrica distrutta da uno dei violenti incendi che infuriano da domenica nella periferia nordorientale di Atene: lo ha riferito l'agenzia ufficiale Ana. Il corpo, probabilmente quello di una donna di circa 60 anni, è stato scoperto in una fabbrica a Patima Halandriou, un Comune i cui 70 mila abitanti sono stati in parte evacuati ieri. Centinaia di vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme che, alimentate da forti venti, raggiungono in alcuni punti un'altezza di 25 metri e formano un fronte di circa 30 km, secondo la televisione di stato Ert. L'incendio, il cui fumo copre parte della capitale, e' scoppiato domenica pomeriggio a Varnavas, 35 km a nord-est di Atene, e la sua rapida diffusione ha costretto il Paese a lanciare un appello d'aiuto. Oggi sono attesi rinforzi da diversi paesi dell'Unione Europea, Turchia e Serbia in particolare.