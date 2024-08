La Grecia brucia, incendio minaccia Atene. Migliaia di persone in fuga

Roma, 12 agosto 2024 – Caldo estremo e vento forte alimentano le fiamme alle porte di Atene. Una serie di incendi che ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case e fuggire seguendo le indicazioni diramate dalla protezione civile.

Fiamme che in particolare minacciano la città di Atene. Diverse città della periferia della capitale greca sono state evacuate e decine di case sono state divorate dalle fiamme. In particolare gli incendi hanno raggiunto lo storica città di Maratona.

La protezione civile greca ha ordinato l'evacuazione di diverse località alla periferia nordorientale di Atene, minacciate da un violento incendio scoppiato domenica e ancora in espansione.

A house burns during a wildfire in Varnavas, north of Athens, on August 11, 2024. Greece was battling several wildfires on August 11, with smoke covering parts of the capital Athens in a haze, amid warnings for extreme weather conditions for the rest of the week. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

L'incendio che minaccia la storica città greca di Maratona, 40 chilometri a nord di Atene, ha continuato a diffondersi nella notte, hanno riferito i vigili del fuoco, che hanno ordinato nuove evacuazioni nella regione.

Almeno cinque città sono state evacuate nelle prime ore del mattino, secondo la protezione civile greca, che ha comunicato con i residenti via SMS. Migliaia di persone erano state evacuate ieri da almeno otto città circostanti Maratona e diverse case sono state distrutte.

Women embrace after being rescued during a wildfire in Varnavas, north of Athens, on August 11, 2024. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

Due ospedali della città di Penteli, uno pediatrico e l'altro militare, sono stati evacuati e i pazienti trasferiti in altre strutture. Sul posto sono stati inviati circa 510 vigili del fuoco e 152 veicoli e 29 aerei che stanno sorvolando la zona dall'alba di lunedì, ha aggiunto. Il fumo proveniente da questi incendi ha coperto parte di Atene, in un contesto di allerta per condizioni meteorologiche estreme per il resto della settimana.

Se il caldo estremo e il vento alimentano le fiamme, si cerca di capire cosa possa aver fatto scoppiare gli incendi e se ci sono, come molto spesso capita in questi casi, un’origine dolosa. E le previsioni per i prossimi giorni non lasciano sperare nulla di buono. Il caldo estremo continuerà non favorendo lo spegnimento delle fiamme. Proprio per il fortissimo caldo più volte, in questa estate, l’Acropoli di Atene era stata chiusa ai turisti.