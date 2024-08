Russia, continua l’incursione ucraina. In corso evacuazione nel Belgorod: “Attività nemiche al confine”

06:22

Incendio spento in centrale nucleare Zaporizhzhia

È stato domato l'incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, che avrebbe arrecato "gravi danni" alle torri di raffreddamento. Le autorità russe e quelle ucraine si sono lanciate reciprocamente accuse sulla causa: in particolare, le prime hanno accusato le seconde di aver attaccato l'impiato con due droni. In ogni caso, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi assicura che il rogo "non costituisce una minaccia per la sicurezza della centrale nucleare".