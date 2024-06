I principini inglesi debuttano sui social: "Tanti auguri papà, ti vogliamo bene"

All’indomani della parata Trooping The Colour che ha visto tornare in pubblico dopo oltre sei mesi la principessa Kate, alle prese come il suocero, re Carlo III, con un trattamento per combattere il cancro, i figli della coppia più amata del regno, i principini George, Charlotte e Louis hanno voluto omaggiare il padre, il principe William, per la festa del papà che nel Regno Unito si celebrava ieri, debuttando per la prima volta sui social. "Ti vogliamo bene papà. Buona festa del papà", hanno scritto i tre pubblicando un post, facendo seguire il loro messaggio da cuori rossi e firmato "G, C & L" con una foto dell’erede al trono William e i tre figli. Nello scatto, opera della moglie Kate, la principessa del Galles, il consorte è in piedi su una spiaggia abbracciato ai tre figli, mentre guardano tutti quanti insieme il mare. L’istantanea risale al mese scorso.