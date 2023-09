Hong Kong inondata, mai tanta pioggia da 140 anni. “Città paralizzata, è allarme nero”

Hong Kong, 8 settembre 2023 – Erano 139 anni che Hong Kong non veniva sommersa da una simile ondata di piogge. E questo solo perché la raccolta storica dei dati iniziò nel 1884, impossibile stabilire con certezza se e quando si sia verificata una simile alluvione. La metropoli asiatica è paralizzata: chiuse scuole, stop alla Borsa, bloccate gran parte delle attività. Le autorità parlano di “condizioni estreme”, con un livello di allerta definito “nero”. Significa “che è caduta o è prevista una forte pioggia in generale su Hong Kong, superiore a 70 millimetri in un'ora, ed è probabile che continui". Si registrerebbero al momento almeno 14 feriti.

Hong Kong inondata (Ansa)

Quanta pioggia sta cadendo

Nel pazzo clima di settembre, con il maltempo che sta mettendo in ginocchio mezza Europa, dalla Grecia alla Spagna, vanno in archivio le spaventose statistiche dell’ex colonia britannica: l’osservatorio meteo locale ha segnalato una pioggia oraria di 158,1 millimetri tra le 23 e le 24 di giovedì (17-18 in Italia). Precipitazioni record legate “alla bassa pressione dei resti del passaggio del tifone Haikui”. Primato anche nella vicina Shenzhen, con le peggiori piogge dal 1952: “dalle 17 di giovedì e le 6 di venerdì (11 e mezzanotte in Italia) è stata registrata una pioggia media di 202,8 mm e un massimo cumulato di 469 mm”, ha riferito la Xinhua. Per dare un’idea in Emilia Romagna tra 16 e 17 maggio di quest’anno il massimo cumulato fu di 260,8 millimetri nell’Appennino forlivese.

Il cambiamento climatico

La Cina meridionale è stata colpita lo scorso fine settimana da due tifoni in rapida successione - Saola e Haikui - anche se Hong Kong e la vicina Shenzhen sono riuscite a scongiurare un temuto colpo diretto.

Secondo gli esperti il cambiamento climatico ha aumentato l'intensità delle tempeste tropicali, con più pioggia e raffiche più forti che portano a inondazioni improvvise e danni alle coste.

Le autorità hanno emesso avvisi di inondazioni improvvise, mentre i servizi di emergenza hanno condotto operazioni di salvataggio in alcune parti del territorio.

"I residenti che vivono in prossimità dei fiumi dovrebbero stare attenti alle condizioni meteorologiche e dovrebbero prendere in considerazione l'evacuazione" se le loro case fossero allagate, ha detto l'osservatorio.

Il rischio è quello di potenziali smottamenti, motivo per cui si invitano gli automobilisti a "stare lontani da pendii ripidi o muri di sostegno". In mattinata, i taxi hanno faticato lungo le strade allagate mentre i pendolari tentavano di recarsi al lavoro. Alcune auto sono rimaste bloccate dal diluvio. Le strade sono state allagate anche sull'isola di Lantau, dove i fiumi hanno straripato.

Media locali e social

Il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post riferisce he le strade si sono trasformate in fiumi impetuosi mentre. Sui social media sono state condivise immagini di garage sotterranei e stazioni della metropolitana allagati.