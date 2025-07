L’arcivescovo pacifista: “Leone vada nella Striscia. È il tempo della profezia”

Roma, 23 luglio 2025 – “Mai come oggi la Chiesa cattolica ha bisogno di profezia più che di diplomazia. Per questo è indiscutibile che l’eco avuta in Santa Sede dopo il bombardamento della parrocchia della Sacra famiglia a Gaza è stata forte e decisa così come non era accaduto in precedenza per le stragi giornaliere che si consumano nella regione. Questa reazione all’orrore nella Striscia rischia di suonare tardiva e parziale: non è certo da oggi che la popolazione palestinese è condannata a morte dall’esercito di Israele”. C’è ancora tempo per l’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, per preparare la valigia necessaria al viaggio che lo vedrà, a metà agosto, testimone di pace in Palestina, ancora una volta. Ma lo stillicidio continuo a Gaza non gli impedisce d fare mente locale sui valori da mettere in bisaccia: interposizione, dialogo e umanità oltre ogni settarismo.

L’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, 76 anni, sarà in missione a metà agosto in Palestina

Se il premier israeliano Benjamin Netanyahu, telefonando a papa Leone XIV, intendeva riappanare i rapporti con la Santa Sede dopo il cannoneggiamento della chiesa, ha sortito l’effetto opposto?

"Non credo fossero queste le sue intenzioni. Ha voluto solo ribadire la solita versione dei fatti di Tel Aviv: come per gli spari su donne e bambini accalcati per ricevere gli aiuti alimentari, anche per la parrocchia di Gaza c’è stato un errore militare. Prendere o lasciare, nessuna discussione. L’esercito israeliano evidentemente si sbaglia troppo spesso”.

Netanyahu ha invitato il Papa a Gerusalemme, però...

"Mi auguro davvero che Leone XIV non ci vada. Prevarrebbe una mera ragion di Stato e non tanto il Vangelo. Quel che serve è un approccio profetico”.

Che cosa dovrebbe fare allora il Pontefice rientrato ieri in Vaticano dopo la prima tranche di ferie a Castel Gandolfo?

"Leone XIV vada a Gaza, dove cristiani e musulmani, esseri umani in generale, perdono la vita ogni giorno. Sarebbe un segnale fortissimo e umanissimo”.

Papa Francesco telefonava ogni giorno alla parrocchia di Gaza, il suo successore ha ingranato la retromarcia?

"Non credo sia opportuno confrontare due personalità così diverse, la prima passionale, la seconda più ponderata. Prevost è stato iconico nel presentarsi al mondo come il Papa della pace disarmata e disarmante. Su Gaza ha parlato di massacri e carneficine, non dimentichiamolo. Spero voglia seguire Bergoglio nel denunciare, almeno in via ipotetica, il genocidio in atto ai danni dei palestinesi”.

Netanyahu, se non partecipò ai funerali di Francesco, ha telefonato a Leone XIV: come se lo spiega?

“Questo è stato sorprendente. Il sospetto è che adesso, con la diplomazia vaticana di nuovo al centro della Santa Sede, Israele pensi di poter trovare una sponda in Vaticano”. Anche perché il Papa è statunitense, mentre al predecessore da più parti si rimproverava di essere antiamericano e antisionista?

“Leone XIV è sì americano, ma è anche un vescovo dalla lunga carriera missionaria. Sa bene che, come Chiesa, il nostro ruolo è quello di costruttori di pace, di uomini e donne chiamati a fare interposizione fra le parti”.

In termini pratici?

“Dobbiamo dire, da una parte, a chi aggredisce di deporre le armi e, dall’altra, abbiamo il dovere di denunciare senza infingimenti, anche se non forniamo agli aggrediti fucili e munizioni per reagire alla violenza con la forza, l’aggressione che subiscono un giorno sì e uno anche".