Meteo, pazzo settembre: 33 gradi a Londra, ciclone Daniel al sud. “Caldo, il peggio deve ancora venire”

Roma, 07 settembre 2023 – L’estate più calda di sempre, certificata ieri dal servizio meteo Ue Copernicus, si chiude con un settembre folle dal punto di vista climatico. Fino a 33 gradi a Londra, massime di 10 gradi superiori alla media in Germania. Di contro, sud Europa nella morsa del maltempo, con alluvioni in Grecia, Bulgaria e Turchia. E l’Italia? Caldo africano quasi ovunque, eccetto lo Ionio meridionale, con Calabria, tratti della Puglia e soprattutto Sicilia orientale sotto scacco del ciclone Daniel (anche se per poco).

Meteo, Londra nella morsa del caldo (Ansa)

Un’Europa capovolta, insomma. “Un settembre incredibile”, spiega Andrea Garbinato del sito iLMeteo.it. “Il caldo anomalo raggiunge anche le Alpi con lo zero termico a 5000 metri (valore estremo per il periodo, lo sarebbe anche a luglio pensate a settembre, poveri i nostri ghiacciai)”. E il peggio “deve ancora venire”, spiega l’esperto. Le previsioni: “Nei prossimi giorni avremo temperature in ulteriore aumento sull'Italia, soprattutto dal weekend, mentre il maltempo del nostro meridione potrebbe intensificarsi fino a venerdì con lo sviluppo di un Uragano Mediterraneo tra Ionio e Mar Libico”.

Punte oltre i 35 gradi

In particolare "il caldo aumenterà dal weekend portando tra domenica e lunedì picchi di 36-37 gradi in Toscana e oltre i 30-32 su quasi tutto lo Stivale; lo stesso caldo possederà ancora il Nord Europa con valori 12 gradi superiori alle medie del periodo tra Inghilterra, Francia, Germania e fino alla Svezia. Per quanto riguarda l'Uragano Mediterraneo, in sviluppo ulteriore tra Grecia e Libia, confermiamo il periodo simil-autunnale causato da questo ciclone anche sul nostro Sud con piogge, vento e massime di 24-25°C in Sicilia e Calabria: normalmente a settembre questa è la temperatura minima e non la massima”.

Spartiacque a metà settembre

Fino a metà settembre almeno l’estate settembrina dovrebbe mantenere il suo inedito vigore. Con l’alta pressione a riaffacciarsi anche su Calabria e Sicilia, probabilmente già questo weekend. Il ciclone extratropicale, in procinto di evolversi in Uragano Mediterraneo, pare si sposterà verso Creta e Malta.

Secondo 3B Meteo le temperature dovrebbero iniziare a calare nella settimana dal 18 al 25 settembre, con l’ingresso di una “saccatura Nord Atlantica” sul bacino del Mediterraneo che potrebbe indebolire l’alta pressione presente sull’Europa e foriera di condizioni miti e stabili.

Stando ai modelli studiati da 3B Meteo, perturbazioni potrebbero colpire il nord del Continente nell’ultima settimana del mese. Anche se – sottolineano gli esperti – le previsioni hanno ancora una bassa attendibilità visto la distanza temporale.

Previsioni meteo, la mappa