Gaza, la dottoressa sul campo: “Senza acqua, né cibo. Intubiamo per terra”

Roma, 23 luglio 2025 – Una crisi umanitaria senza precedenti si sta consumando nella Striscia di Gaza. Una situazione drammatica che Raffaela Baiocchi, ginecologa e coordinatrice medica di Emergency, ha raccontato da Deir al-Balah, la città palestinese che da circa 48 ore sta subendo un nuovo attacco da Israele.

Dottoressa, com’è la situazione attuale?

“La città è sotto attacco. Qui purtroppo manca tutto e sempre di più. Non c’è cibo, acqua potabile e neanche il carburante, fondamentale per la corrente, la desalinizzazione e gli ospedali. Cerchiamo di usare i pannelli solari, ma sono insufficienti”.

La dottoressa Raffaela Baiocchi

Oltre a questo, si aggiungono le alte temperature e le malattie.

“Le temperature sono estremamente alte, è molto umido e vige un divieto assoluto di avvicinarsi al mare. Le condizioni igieniche sono impossibili e aumentano le contaminazioni. Solo nelle ultime due settimane, secondo il ministero della Sanità, si contano 44 casi di sindrome di Guillain-Barré, ovvero una paralisi generale dovuta di solito a un’infezione gastrointestinale. I pazienti dovrebbero essere intubati e curati con medicinali che ovviamente nella Striscia non si trovano. Senza considerare che l’ospedale più grande dell’area sta lavorando al 300% delle sue possibilità e, ci dicono, che addirittura cinque persone sono state intubate per terra»”.

E le donne?

"In questo momento con i colleghi affrontiamo esclusivamente il problema della fame, che colpisce tutte le fasce d’età. Non c’è cibo e neanche latte in polvere per le donne che allattano e i prezzi sono alle stelle: un chilo di farina, in questo momento, costa circa 70 euro. Credo che le morti per malnutrizione siano assolutamente sottostimate ed è necessario che gli aiuti umanitari tornino a entrare nella Striscia in maniera massiccia”.

Teme per la sua incolumità?

"Non temo le operazioni militari. Visto il livello di tecnologia militare raggiunto, non credo esistano gli ‘incidenti’. Abbiamo poi dei criteri di sicurezza molto stringenti. Però le persone sono esasperate, è saltato l’ordine pubblico e masse di civili si muovono alla ricerca di cibo e di acqua. In questi casi la situazione può essere più pericolosa”.