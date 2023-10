Chi è Herzi Halevi, il generale che guida Israele in guerra. La prima telefonata con il capo di stato maggiore Usa

Roma, 10 ottobre 2023 - Si chiama Herzl “Herzi” Halevi, ha 56 anni, è il generale che guida Israele in guerra. Porta il nome di uno zio morto nella guerra dei Sei Giorni: lui non era ancora nato. Primo capo di Stato Maggiore - ha giurato a gennaio - nato dopo quella data storica.

Gli studi e la famiglia

Di famiglia conservatrice e religiosa, si è laureato in filosofia e gestione aziendale a Gerusalemme. Ha quindi conseguito un master in America, a Washington, in gestione delle risorse internazionali.

Herzi Halevi, il generale che guida Israele in guerra

La carriera militare

​​Nell’IDF (Forze di Difesa israeliane) dal 1985 – si era presentato come volontario paracadutista –, ha partecipato al conflitto del Libano e nel 2014 è diventato capo della direzione dell’intelligence. studiato anche in America. Di famiglia religiosa, è stato scelto dal ministro della Difesa Gantz “per la capacità di leadership silenziosa e un'ampia comprensione della strategia, insieme a un'esperienza militare versatile e alla capacità di guidare un vero cambiamento".

La telefonata con l’omonimo Usa

Il Pentagono ha reso noto che ieri sera il generale Halevi ha parlato per la prima volta con il capo dello stato maggiore congiunto degli Usa. Il generale Charles Q. Brown ha espresso le sue condoglianze per le vittime dell’attentato terroristico perpetuato da Hamas nello Stato ebraico e ha discusso la situazione sul campo con Halevi.

I due leader militari hanno anche “discusso della situazione della sicurezza sul terreno, nonché delle misure per rafforzare la posizione militare degli Stati Uniti nella regione e implementare gli sforzi di deterrenza regionale”, si legge in un comunicato del Dipartimento della Difesa americano.

Il dossier Iran

Tra i dossier più caldi degli ultimi mesi c’è sicuramente quello iraniano. Nel curriculum del generale Halevi c’è anche la famosa operazione con il Mossad, quando Israele portò a casa l’archivio nucleare di Teheran. A maggio il generale aveva espresso le sue preoccupazioni proprio sul programma nucleare iraniano, avvisando: “Ci sono sviluppi negativi che potrebbero portare all’azione” Israele. “Abbiamo le capacità di colpire l’Iran e anche altri hanno le capacità”, erano state le sue parole. “L’Iran ha fatto progressi mai registrati sull’arricchimento dell’uranio. Lo stiamo esaminando e dirò che ci sono sviluppi negativi all’orizzonte che potrebbero portarci ad agire”. “Non siamo indifferenti a ciò che l’Iran sta cercando di costruire attorno a noi, ed è difficile per l’Iran essere indifferente alla linea che stiamo prendendo”, aveva concluso.