Dai Merkava Barak, i tank con l’AI, agli Apache: ecco le armi micidiali di Israele per l’assalto a Gaza

Roma, 9 ottobre 2023 – Tra le armi letali di Israele contro Hamas –nell’incursione annunciata nella Striscia di Gaza – c’è il carro armato Merkava “Barak” (come fulmine), ultima versione del tank entrato in azione per la prima volta nel 1979. Presentato a settembre, usa anche un computer dotato di intelligenza artificiale. Insomma, ha una capacità di combattere una guerra elettronica.

Merkava Barak: le caratteristiche

Il carro armato è dotato di Trophy APS aggiornato, ed è capace in pochi secondi di intercettare e neutralizzare droni e missili. Inoltre, rispetto ai primi modelli, il tank monta anche cannoni più grandi. Inoltre l’elmetto Iron Vision garantisce una visione a 360 gradi del campo di battaglia.

A settembre il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva presentato il Merkava Barak come espressione delle capacità tecnologiche delle Forze di Difesa israeliane, sia in difesa che in attacco.

Tank israeliani in attesa dell'assalto a Gaza (ministero della Difesa israeliano)

Elicotteri Apache

Ruolo determinante anche quello degli elicotteri Apache. A giugno – a vent’anni dalla seconda Intifada – erano stati usati dall’esercito israeliano per bombardare la Cisgiordania. L’offensiva aerea era stata lanciata per evacuare i militari che all’alba avevano fatto irruzione nel campo profughi di Jenin. A maggio il Jerusalem Post ha scritto che le forze armate israeliane erano pronte ad acquistare altri 20 elicotteri per svecchiare la flotta.

