Attacco all’Iran, telefonata Netanyahu-Biden: “Condivisi alcuni dettagli”. Teheran: “Israele trascina la regione nella catastrofe”

Roma, 10 ottobre 2024 – Nel colloquio telefonico con il presidente Joe Biden, il premier israeliano Benyamin Netanyahu non ha presentato un piano completo per la risposta di Israele all'attacco iraniano del primo ottobre, ma i funzionari Usa si sono detti “soddisfatti” alla luce dei dettagli condivisi. Lo ha riferito la tv americana Abc aggiungendo che – stando a fonti statunitensi – il governo israeliano è aperto alle argomentazioni che gli sono state presentate, in particolare riguardo agli obiettivi da colpire in Iran. Il capo della Casa Bianca “ha affermato il suo ferreo impegno per la sicurezza di Israele, sottolineando al contempo la necessità di ridurre al minimo i danni ai civili in Libano”.

Continuano gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano

Intanto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, riferendosi all’incontro avuto mercoledì a Riad con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha dichiarato che “il regime israeliano sta trascinando l'intera regione in una catastrofe. Visione, saggezza, coraggio e cooperazione sono ciò di cui la regione ha bisogno per superare questo momento difficile”.

