Negoziato sul nucleare, americani ottimisti: "Intesa con l’Iran a portata di mano"

L’accordo finale è a portata di mano. Parola di Donald Trump che vede il traguardo di un’intesa con l’Iran sul nucleare all’orizzonte. "È molto vicina": Teheran "in un certo senso" ha accettato i termini dell’accordo, ha detto il presidente americano senza entrare nei dettagli. La Casa Bianca ha presentato all’Iran durante l’ultimo round di negoziati una proposta di accordo, e il ministro degli esteri iraniano, secondo indiscrezioni, l’ha portata con sé a Teheran per consultazioni con la guida suprema Ali Khameni e il presidente Masoud Pezeshkian. in un’intervista rilasciata a Abc, Ali Shamkhani – consigliere dell’ayatollah Khamenei (foto) – ha lasciato intendere che l’Iran potrebbe considerare la possibilità di rinunciare alle scorte di uranio altamente arricchito, a condizione che gli Usa revochino le sanzioni economiche in vigore.

Prima di lasciare il Qatar, Trump si è intrattenuto con le truppe americane alla base di Al Udeid, appena fuori Doha. Ai soldati presenti il presidente ha assicurato di voler mettere fine alle guerre. Dopo un intervento di 48 minuti, ha lasciato il palco sulle note di Ymca, cantata anche dai soldati. Dopo le tappe in Arabia Saudita e Qatar il presidente è volato ad Abu Dhabi, dove è stato ricevuto dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il presidente ha stimato che la sua visita nel Golfo potrebbe tradursi in accordi per "4.000 miliardi di dollari", di cui 1.400 dagli Emirati Arabi Uniti in dieci anni.