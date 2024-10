Attacco all’Unifil, fonti della sicurezza: “Per non avere testimoni scomodi”. Ira di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele”

Roma, 10 ottobre 2024 – L'attacco di Israele alla missione Unifil avrebbe l'obiettivo di “costringerla a ritirarsi” per non avere “testimoni scomodi” in vista di “pianificazioni future” dell'esercito di Tel Aviv in Libano. È questa, secondo quanto si apprende da qualificate fonti della sicurezza che seguono il dossier mediorientale, la lettura che

Unifil dà dell'attacco israeliano contro le basi della missione Onu.

Sempre secondo quanto si apprende, la situazione starebbe ora tornando alla normalità e il comandante di Unifil, il generale Arnoldo Lazaro, avrebbe già contattato gli israeliani per esprimere la condanna all'attacco e protestare ufficialmente.

Nell’attacco sono stati colpiti il quartier generale e altre due basi della missione Onu, compreso il bunker dove sono rifugiati i soldati italiani. Danneggiati i sistemi di comunicazione tra la base e il comando di Unifil a Naqura.

Un soldato Unifil

"In questo momento l'unica cosa che possiamo fare è proteggerci. Quando gli spari nella base sono arrivati eravamo nei bunker. Restiamo nelle nostre basi a fare il nostro dovere, nel perimetro della nostra sicurezza, fin quando ci sarà consentito dall'Onu e dalla Difesa”. Così fonti militari italiane in Libano in merito all'attacco.

Crosetto in conferenza stampa

Il ministro Crosetto, che nel pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa, ha reso noto che “l’ambasciatore israeliano non ha fornito spiegazioni” ma che “non si è trattato di un errore o di un incidente”.

“Non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano", sono ancora le parole del ministro della Difesa.

"Data la gravità dell'episodio, Unifil ha esortato tutti gli attori coinvolti a cessare immediatamente il fuoco e a tornare alla piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza", è l’invito di Crosetto.

La replica dell’ambasciatore

Pochi attimi dopo le parole di Crosetto in conferenza, è arrivata la replica dell’ambasciatore israeliano che ha chiesto “di spostare le forze Unifil 5 chilometri a nord”.

"Ci concentriamo sulla lotta contro Hezbollah e continueremo il coordinamento con Unifil”, dice Danny Danon dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco su diverse posizioni di Unifil ferendo due caschi blu. "La nostra raccomandazione è che l'Unifil si sposti di 5 km a nord per evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e mentre la situazione lungo la Linea Blu rimane instabile a causa dell'aggressione di Hezbollah", afferma Danon in una dichiarazione. "Israele non ha alcun desiderio di stare in Libano, ma farà ciò che è necessario" per costringere Hezbollah ad allontanarsi dal suo confine settentrionale in modo che 70.000 residenti possano tornare alle loro case nel nord di Israele, ha aggiunto.

Borrell

"Un'altra linea è stata pericolosamente superata in Libano: i bombardamenti dell'Idf contro le forze di pace dell'Onu di cui si conosce la posizione. Condanniamo questo atto inammissibile, per il quale non esiste alcuna giustificazione. L'Ue ribadisce il suo pieno sostegno all'Unifil e alle sue truppe nella missione che le è stata affidata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ha affermato l'alto rappresentante Ue Josep

Borrell.