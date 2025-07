Rivelazioni su Epstein. L’amicizia con il pedofilo . Spada di Damocle su Trump

Il presidente americano, Donald Trump, gioca a golf in Scozia, in attesa dell’incontro di oggi con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. E forse cerca di distrarsi da quella che sembra una vera e propria bomba a orologeria: il cosiddetto ‘caso Epstein’.

LE RELAZIONI PERICOLOSE

Il miliardario pedofilo, famoso per le sue frequentazioni di potenti, morto suicida in carcere nel 2019, proprio durante la presidenza Trump, rappresenta l’incubo peggiore di due inquilini della Casa Bianca e di un principe di sangue reale. Andrea, Duca di York e terzogenito della defunta Regina Elisabetta d’Inghilterra che ha visto la sua carriera stroncata dall’accusa di aver frequentato una minorenne. Ma fra negli ‘Epstein Files’ comparirebbero anche i nomi di Donald Trump e persino di Bill Clinton che avrebbe mandato gli auguri per i 50 anni di Epstein. La differenza è che il primo è l’attuale presidente americano e che l’improvvisa dipartita del suo ex amico è avvenuta proprio durante il suo mandato. A questo va aggiunto che una fetta importante dell’elettorato di Trump ha chiesto la pubblicazione integrale dei documenti sui quali da tempo circolano teorie cospirazioniste che vorrebbero il coinvolgimento di leader democratici. Ma c’è anche chi vole sapere quanto ci sia di vero nelle accuse del quotidiano Wall Street Journal, secondo il quale la procuratrice generale, Pam Bondi, informò The Donald che il suo nome negli ‘Epstein Files’ compariva più volte. Non solo. L’autorevole testata finanziaria ha descritto un disegno osceno che Trump avrebbe creato proprio per i 50 anni di Epstein, con la scritta ‘Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto’.

LA TESTIMONE

Il diretto interessato nega furiosamente e ribadisce di aver interrotto ogni rapporto con Epstein nel 2004. E minaccia una maxi-querela al miliardario Rupert Murdoch, editore del Wall Street Journal. C’è però una spada di Damocle che pende sulla sua testa. Si chiama Ghislaine Maxwell e di mestiere fa l’ex ereditiera miliardaria, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori per conto del suo compagno, proprio Epstein. A differenza sua, è ancora viva e, grazie alla paura che la sua dolce metà suscita anche da morto, potrebbe cambiare il suo destino per non compromettere quello di Donald Trump. Da giorni, Maxwell è sotto torchio da parte del Dipartimento di Giustizia. Una condizione che le ha garantito un’immunità limitata. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, l’ex compagna di Epstein potrebbbe parlare di quando Trump incontrò nella sua residenza di Mar a Lago Jeffrey Epstein, mentre quest’ultimo era in compagnia di una minorenne. Trump potrebbe però esercitare il potere di grazia su Maxwell. "È nel mio potere ma non ci ho pensato", ha risposto a domanda diretta di un giornalista.

Marta Ottaviani