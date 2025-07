Roma, 27 luglio 2025 – Potrebbe esserci un risvolto penale nella vicenda che vede protagonista Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. Gli audio diventati di pubblico dominio potrebbero essere stati rubati ed essere stati utilizzati per una tentata estorsione ai danni dell'attore 53enne. Secondo quanto riferisce Repubblica, infatti, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e affidato le indagini alla polizia postale.

Il messaggio da un numero sconosciuto

Tutto sarebbe iniziato qualche settimana fa, quando sul cellulare di Bova era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui il mittente lo avvisava che alcune sue conversazioni intime indirizzate alla 23enne modella e influencer avrebbero potuto essere diffuse, danneggiandolo. Anche se non veniva avanzata alcuna richiesta esplicita di denaro, il senso sarebbe stato chiaro. Il 53enne interprete delle ultime stagione della serie tv 'Don Matteo' non avrebbe risposto e qualche giorno dopo, il 21 luglio, le chat sono state divulgate da Fabrizio Corona, nel suo podcast 'Falsissimo'.

Il sospetto di un ricatto

Il numero da cui è partito il tentato ricatto risulta intestato a un prestanome e gli investigatori, coordinate dal pm Eliana Dolce, lavorano per risalire a chi lo abbia usato davvero. Corona, già condannato in passato per estorsioni, non è indagato e il fascicolo aperto contro ignoti anche se la Procura della capitale valuta l'ipotesi della ricettazione.

Il legale dell’attore: "Fango mediatico”

Il caso ha investito la vita privata di Bova e della compagna Rocío Muñoz Morales. Nei giorni scorsi il legale dell'attore, David Leggi, aveva denunciato il "fango mediatico" e aveva precisato che la coppia era separata "di fatto da molto tempo" e i due si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie.

L’avvocato di Rocío Muñoz Morales

Diversa la versione fornita dell'attrice attraverso il suo avvocato Antonio Conte. "La signora Rocío Muñoz Morales nega decisamente quanto affermato dal signor Bova. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo", ha dichiarato ieri il legale, lo stesso che ha seguito nella separazione tra Francesco Totti. L'avvocato ha anche chiarito che adesso la priorità dell'attrice spagnola è quella di "proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore".