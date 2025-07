Fiamme dall’aereo, panico al decollo. Il video dell’evacuazione d’emergenza a Denver

Denver, 27 luglio 2025 – “State andando a fuoco”. Un tecnico della torre di controllo parla con la cabina di pilotaggio del volo American Airlines in partenza da Denver per Miami. Subito viene avviata la procedura di emergenza.

Oltre 170 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio hanno vissuto momenti di panico ieri a bordo del Boeing 737 MAX 8 diretto in Florida. L’aereo stava per decollare quando è scattato l’allarme.

Un video girato in pista mostra i passeggeri che escono dal velivolo attraverso gli scivoli d’emergenza, alcuni hanno bimbi in braccio. Cinque di loro sono stati soccorsi sul posto, uno è stato trasportato in ospedale con ferite giudicate di lieve entità.

Le immagini dell'evacuazione d'emergenza dal volo American Airlines all'aeroporto di Denver

Una tragedia sfiorata, la terza in pochi giorni negli Usa, dopo che un Boeing 737 di Southwest Airlines è stato lambito da un caccia nei cieli della California, e prima ancora, un volo regionale Delta Connection ha rischiato di scontrarsi con un bombardiere B-52 in Nord Dakota.

Ma cosa è successo in pista a Denver ieri? Non si hanno ancora abbastanza dati. La Federal Aviation Administration ha dichiarato in un comunicato che l'equipaggio "ha segnalato un possibile incidente al carrello di atterraggio “ intorno alle 14:45, ora locale. Secondo l’American Airlines, l’aereo avrebbe avuto “un problema di manutenzione con un pneumatico prima del decollo". La FAA ha aperto un’indagine per chiarire le cause.

"Durante l'accelerazione, quando l'aereo stava quasi per decollare, abbiamo sentito un forte boato – ha raccontato un passeggero alla CBS - Ho pensato: qualcosa sta andando storto. E’ stato un momento spiacevole ma per fortuna è successo quando non eravamo ancora in volo”.

I piloti hanno fermato l’aereo, e i passeggeri hanno cominciato a notare del fumo che fuoriusciva dalla carlinga. Subito è scattata l’evacuazione. Le fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco.

I dati di FlightAware mostrano che 240 voli in partenza dall'aeroporto internazionale di Denver hanno subito ritardi fino a sabato sera. I viaggiatori sono poi stati riprotetti su un volo per Miami in serata.