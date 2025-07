Emergenza incendi in Turchia, Grecia e Albania: evacuati interi villaggi. Paura anche per i turisti

Istanbul, 27 luglio 2025 – Una serie di incendi devastanti sta colpendo diverse zone dell'Europa sud-orientale, dalla Turchia fino all'Albania. Un'apocalisse, com'è stata definita da alcuni rappresentanti del governo turco, scoppiata nel tardo pomeriggio tra i distretti di Gursu e Kestel nella provincia di Bursa, situata nella zona nord-occidentale della Turchia e geograficamente molto vicina al confine greco. Il forte vento sta favorendo la rapida diffusione delle fiamme e i vigili del fuoco hanno evacuato oltre 480 famiglie in tre diversi villaggi del territorio, grazie all'impiego di oltre 1700 persone e 600 veicoli. "Il lavoro notturno è stato molto prezioso – ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Abdulkadir Uraloglu all'agenzia di stampa Anadolu –. Al momento non vi è pericolo per questi villaggi, poiché molte aree intorno sono già bruciate e si è intervenuti efficacemente".

Incendi ed evacuazioni anche in Grecia, dove ad essere colpite sono state in particolare il nord della capitale Atene, la penisola del Peloponneso e le isole di Eubea, Kythira e Creta, e in Albania, dove da ormai tre giorni si combatte incessantemente contro le fiamme. Particolarmente critica la situazione nella località marittima di Borsch, nel sud del paese, in cui i roghi si stanno muovendo senza sosta fino ad abitazioni e alberghi.

Vigili del fuoco e volontari impegnati contro gli incendi a Kryoneri, nei sobborghi di Atene (Ansa)

La situazione in Turchia

Le operazioni antincendio nella zona di Gursu e Kostel si sono protratte per tutta la notte e, sin dalle prime luci dell'alba, è ripreso anche l'intervento aereo per il quale è stato destinato l'impiego di ben tre elicotteri e tre aerei antincendio. In contemporanea è stato in gran parte domato l'incendio boschivo divampato nel distretto di Orhaneli, sempre nella provincia di Bursa. Proseguono comunque le operazioni di spegnimento delle fiamme sia con mezzi aerei che terrestri, portate avanti dalle squadre inviate dalla Direzione Regionale delle Foreste e dei vigili del fuoco. Un terzo potente incendio che da quattro giorni continua a danneggiare il territorio di Karabuk, intanto, si sta progressivamente avvicinando all'autostrada: le forze di sicurezza stanno impedendo ai veicoli civili di muoversi in entrambe le direzioni allo svincolo di Kardemir sull'Autostrada Karabuk-Ankara. L'area, comprendente anche il quartiere centrale di Cumayani Armagan e il distretto di Safranbolu, è stata evacuata a scopo precauzionale.

Cosa succede in Grecia

Diverse costruzioni distrutte a nord della capitale Atene, dove ormai non si registrano più fronti attivi e sono rimasti soltanto alcuni focolai sparsi per il territorio. Continuano le evacuazioni in alcune località della zona, nella quale sei vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo. Secondo al BBC, il centro della capitale è stato raggiunto da un forte odore di legno bruciato.

Diversa e più complessa la situazione nelle isole, in particolar modo a Eubea dove interi villaggi sono stati completamente evacuati e le fiamme hanno distrutto allevamenti e abitazioni. A Kythira è stata organizzata l'evacuazione di 139 persone (dato destinato a salire), mentre a Creta le fiamme, ora parzialmente domate, hanno colpito abitazioni, chiese e veicoli nella città portuale di Chania. Nel Peloponneso le potenti raffiche di vento stanno ostacolando le operazioni di spegnimento e le autorità richiedono massima allerta, viste le condizioni meteorologiche che potrebbero favorire il divampare di nuovi incendi nei giorni a venire. Oltre 200 vigili del fuoco, nel frattempo, stanno attivamente operando nella regione dell'Attica dove le fiamme hanno raggiunto le località di Drosopigi, Kryoneri e Agios Stefanos. A seguito del disastro ambientale, la Grecia ha richiesto ufficialmente all'Unione Europea l'avvio di ulteriori sei velivoli per combattere gli incendi.

Turisti evacuati in Albania

Questa mattina, nel comprensorio di Borsch, sono state evacuate 40 persone, tra cui anche turisti. Al lavoro per spegnere le fiamme nella zona sono state impegnate oltre 200 unità della Protezione Civile, dei pompieri e dei militari. A dare loro una mano anche due elicotteri dell'esercito nazionale. Pericolo scampato nella zona di Kanina, nei pressi di Valona, dove nella notte un pastore è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso. Non mancano in una situazione emergenziale come questa gli aiuti dall'Italia, che ha inviato un Canadair in Albania e ben due in Grecia.