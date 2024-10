Inchiesta Onu, Israele colpevole di sterminio a Gaza: vuole distruggere il sistema sanitario. Tutte le accuse

Roma, 10 ottobre 2024 - Nella guerra a Gaza, Israele si è reso responsabile di "sterminio", in particolare per l'attuazione di una politica concertata di distruzione del sistema sanitario locale, "come parte della sua più ampia offensiva su Gaza". La denuncia arriva dalle Nazioni Unite al termine di un'inchiesta la cui conclusione è stata riferita dell'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay.