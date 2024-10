“Israele prepara attacco sull’Iran”: oggi chiamata Biden-Netanyahu. “Usa vogliono dare limiti a Tel Aviv”

Roma, 9 ottobre 2024 – Sembra che Israele sia pronto a vendicare la pioggia di missili iraniani dello scorso 1° ottobre: è prevista per oggi una telefonata tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Joe Biden. Nel colloquio, i due leader dovrebbero discutere di un potenziale attacco di Tel Aviv a Teheran. Secondo quanto riportato dal Washington Post, al momento Washington non sarebbe informato su nessun eventuale piano israeliano, così come non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione preventiva riguardo alle operazioni per uccidere il leader di Hezbollah, Nasrallah. Una fonte diplomatica americana, ripresa da Axios, fa sapere che l’obiettivo di Biden nella telefonata sarà quello di “dare forma ai limiti della rappresaglia israeliana”.

Intanto, mentre l’offensiva sul Libano continua, Netanyahu si è rivolto ai cittadini libanesi: “Riprendetevi il vostro paese, evitate le distruzioni e le sofferenze di Gaza”. Questo l’appello su X, un invito a ribellarsi contro Hezbollah, definita come la “gang di terroristi” che ha cancellato il ricordo di quel Paese che una volta era “la perla del Medio Oriente”.

Benjamin Netanyahu e Joe Biden