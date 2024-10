Libano, media: “La Russia fornisce droni a Hezbollah”

Roma, 10 ottobre 2024 – Hezbollah avrebbe recentemente ricevuto droni di fabbricazione russa. Lo riporta il quotidiano libanese Nahar, citando fonti di intelligence e riferendo anche della presenza di un certo numero di esperti inviati da Mosca per l’addestramento dei militari sciiti proprio in vista dell'utilizzo dei droni.

Secondo media libanesi, la Russia ha fornito droni e addestramento a Hezbollah (immagine d'archivio)

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha recentemente criticato gli attacchi di Israele, accusando Netanyahu di “espandere la geografia dell'escalation armata nella regione”. “È scandaloso che tali azioni si siano letteralmente trasformate in una pratica di routine applicata a Siria, Libano e Striscia di Gaza", ha affermato Zakharova, in riferimento al bombardamento israeliano nel sobborgo di Mezzah a ovest di Damasco, avvenuto pochi giorni fa, nel quale secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani ci sono state 13 vittime, tra cui nove civili e due miliziani di Hezbollah.

Intanto il Wall Street Journal sostiene che gli Stati Uniti stiano cercando di sfruttare l’offensiva di Israele in Libano per porre fine al dominio del gruppo islamico ed eleggere un nuovo presidente. Secondo funzionari arabi e statunitensi, fonti del Wsj, l’amministrazione Biden avrebbe il sostegno dell’Arabia Saudita in questa iniziativa, mentre Egitto e Qatar ritengono questo piano irrealistico e pericoloso: dal loro punto di vista, Israele non riuscirà a distruggere Hezbollah, che dovrà invece essere parte di qualsiasi accordo politico per porre fine al conflitto.

Il report del giornale statunitense aggiunge che l'Egitto ha espresso preoccupazioni sul fatto che l'interferenza internazionale nella politica libanese potrebbe innescare tensioni interne che sono rimaste dalla guerra civile nel Paese.