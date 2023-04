Finlandia nella Nato da oggi. Mosca: rafforzeremo le nostre difese

Roma, 4 aprile 2023 – Finlandia nella Nato oggi come 31esimo paese dell’Alleanza Atlantica: per il segretario generale Jens Stoltenberg “è una giornata storica” che renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte”.

“Sono felice e orgoglioso”

"Sono felice e orgoglioso”, ha dichiarato Stoltenberg, sottolineando l’importanza dell’ingresso per l’Alleanza ma anche per la regione del Baltico e per il Nord. “Pochi anni fa noi ritenevamo che fosse impensabile: dimostra che la Finlandia è un paese sovrano” ma anche “la politica delle porte aperte” della Nato.

La reazione di Mosca

La Russia rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del Paese in risposta all’ingresso della Finlandia nella Nato. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko all’agenzia Ria Novosti. “Parte delle misure - ha aggiunto Grushko - sono già stata annunciate. Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e nord-ovest. Se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia”:

Ma ora si guarda alla Svezia

Ma l’Alleanza guarda avanti. “Anche la Svezia è molto vicina alla Nato” ma deve ancora finalizzare l’adesione, secondo Stoltenberg. La Svezia è comunque in “una posizione migliore rispetto a quando ha presentato la richiesta” della Nato. Come noto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha sconvolto la sicurezza in Europa e rimescolato le carte, spingendo Finlandia e Svezia a voler entrare nell’ombrello protettivo della Nato.

“I ministri degli Affari esteri della Nato si incontrano in un momento di svolta per la nostra sicurezza – ha proseguito il segretario generale -, dove vediamo che la guerra di aggressione del presidente Putin va avanti. Ci incontreremo nella commissione Nato-Ucraina con il ministro Kuleba dove affronteremo come sostenere e rafforzare il sostegno dalla Nato e dagli alleati Nato all’Ucraina. Sia per quanto riguarda i bisogni urgenti, ma mi aspetto anche che gli alleati inizino a sviluppare un programma a lungo termine di assistenza all’Ucraina per aiutarli a sviluppare l’interoperabilita’ con gli alleati Nato”.