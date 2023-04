Finlandia: chi è Petteri Orpo, il conservatore che ha sconfitto Sanna Marin. La posizione sull’Ucraina

Roma, 3 aprile 2023 - La Finlandia vira a destra con un candidato premier ‘naturale’, Petteri Orpo, uscito vincitore dalle elezioni in Finlandia, con la sconfitta della socialdemocratica Sanna Marin.

Chi è Petteri Orpo

Orpo ha 53 anni, è sposato con due figli ed è stato eletto a capo del partito conservatore liberale finlandese ‘Kokoomus’ nel 2016. Ha fatto parte di diversi governi in cui ha ricoperto incarichi da vicepremier, ministro delle finanze, ministro degli interni e ministro delle politiche agricole.

Orpo è anche un ufficiale di riserva della forza di difesa nazionale finlandese. Ed è indubbio che il suo partito ha guadagnato consensi, mentre la Finlandia era ed è alle prese con l’aumento del costo della vita e una crisi energetica generata dalla guerra della Russia in Ucraina.

La posizione sull’Ucraina

Ma qual è la posizione di Petteri Orpo sull’Ucraina, ora che a giorni la Finlandia dovrebbe entrare ufficialmente nella Nato? La linea annunciata è quella di un forte sostegno a Kiev. “La prima cosa all’Ucraina, noi stiamo al vostro fianco - ha detto Orpo - non possiamo accettare questa guerra terribile, faremo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina, il popolo ucraino perché combattono per noi”.

Economia al centro

Al centro del programma di Petteri Orbo c’è l’economia e la promessa di diminuire il debito pubblico. La sua Coalizione Nazionale di centro-destra (NCP) è un partito liberale sul fronte economico. Supporta le politiche di libero mercato, l’imprenditorialità e la crescita economica, sostenendo anche il benessere sociale e le libertà individuali.

Il sistema politico finlandese prevede che il capo del partito con il maggior numero di poltrone riceverà un incarico esplorativo per poter formare un governo ed ottenere il supporto di una maggioranza parlamentare. In questo caso il partito conservatore, con i suoi 48 seggi, non avrà i numeri per governare da solo ma dovrà chiedere il sostegno a uno degli altri due grandi partiti: il partito di destra nazionalista, 46 seggi, oppure i Social Democratici, guidati dalla premier uscente Sanna Marin con 43 seggi. Il partito di destra nazionalista Perussuomalaiset è guidato dal 2021 dalla leader 45enne Riikka Purra che ha cercato di modernizzare l’immagine del partito e tra i suoi punti principali vuole ridurre l’immigrazione, usando la confinante Svezia come esempio negativo, in termini di politica di migrazione.