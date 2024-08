Doug Emhoff, chi è il marito di Kamala Harris. Da “Second Gentlemen” ad aspirante “First” a seguito di “Momala”

Roma, 21 agosto 2024 - Sul palco a Chicago, alla Convention democratica, è salito anche Doug Emhoff, marito della vicepresidente Kamala Harris e già primo 'Second Gentleman' della storia americana, con aspirazioni a diventare il primo 'First Gentleman' Usa, al seguito di un possibile successo della moglie su Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca.

Doug Emhoff, la moglie Kamala Harris e Joe Biden al United Center di Chicago

L'avvocato ebreo 59enne di Brooklyn, davanti alla platea dem prima ha affermato: "Kamala è una guerriera gioiosa. Sta facendo per il suo Paese quello che ha sempre fatto per le persone che ama. La sua passione andrà a beneficio di tutti noi quando sarà la nostra presidente".

Poi non ha esitato a parlare di "Momala", il nome con cui i suoi figli chiamano Kamala Harris, che li ha cresciuti insieme a lui ed alla sua ex moglie. "Quelli di voi che appartengono ad una famiglia allargata sanno che le cose possono essere un po' complicate, ma non appena i miei figli hanno iniziato a chiamarla Momala, ho capito che le cose sarebbero andate bene".

Specializzazione in diritto dell'intrattenimento e della proprietà intellettuale, Emhoff ha infine regalato alla convention un momento di romanticismo svelando un messaggio "imbarazzante" registrato sulla sua segretaria telefonica alle 8.30 di mattina. L'ex avvocato e partner dello studio legale internazionale DLA Piper, ha scherzato: "Nessuno lo ha mai fatto nella storia degli appuntamenti", aggiungendo riferito a Kamala: "Me lo fa ascoltare ad ogni anniversario". Poi il finale romantico: "Ci siamo visti, abbiamo parlato e abbiamo riso e io amo la sua risata".

Infine ha salutato la sala tutta blu per i presenti al United Center di Chicago rivelando che giovedì, il giorno in cui la moglie accetterà la nomination, sarà anche il loro decimo anniversario di matrimonio." Ti amo e sono così orgoglioso di come ti stai facendo avanti per tutti noi. Kamala è così: sempre all'altezza della situazione".

Douglas Craig Emhoff è nato a New York, nel distretto di Brooklyn, il 13 ottobre 1964 da Barbara e Michael Emhoff, di fede ebraica. Si è laureato in giurisprudenza alla Università statale della California (Northridge) e University of Southern California. Ha messo in pausa la sua carriera legale per sostenere la moglie durante il suo mandato da vice-presidente e in seguito per la corsa alla Casa Bianca.

Prima che con Kamala Harris, sposata nel 2014, Emhoff è stato il marito per 16 anni di Kerstin Mackin, produttrice di Hollywood, da cui ha avuto due figli, Cole ed Ella.