L’ultimo sondaggio Usa: Harris e Trump testa a testa negli Stati in bilico. Il marito di Kamala: “Sì, ho tradito la mia prima moglie”

Roma, 4 agosto 2024 – Nel giorno in cui Kamala Harris dovrebbe comunicare il nome del suo vice nella corsa alla Casa Bianca, Cbs-YouGov diffonde un sondaggio che profila un testa a testa serrato tra la candidata democratica e Donald Trump in vista delle elezioni Usa del 5 novembre 2024. I due sfidanti sono testa a testa negli Stati in bilico, entrambi con il 50%. L’attuale vicepresidente è davanti a Trump a livello nazionale di un punto percentuale. Harris ha infatti il 50% delle preferenze e Trump il 49%.

Donald Trump e Kamala Harrisa (Ansa)

L’ammissione di Doug Emhoff

A movimentare questa fase di campagna elettorale le indiscrezioni sollevate dal Daily Mail e rilanciate dal New York Post sul marito di Kamala Harris, Doug Emhoff che secondo i tabloid messo incinta un’insegnante della scuola privata frequentata dai figli a Los Angeles mentre era sposato con la prima moglie.

Il second gentleman oggi esce allo scoperto e ammette il tradimento, avvenuto molto prima che Emhoff incontrasse Harris nel 2013. "Durante il mio primo matrimonio, io e Kerstin abbiamo attraversato momenti difficili a causa delle mie azioni. Mi sono assunto la responsabilità e, negli anni successivi, abbiamo affrontato le cose come una famiglia e ne siamo usciti più forti", ha detto il second gentleman, che ha divorziato da Kerstin Emhoff nel 2009.

Quando ha scelto Kamala Harris come suo vicepresidente, Joe Biden era stato messo al corrente della situazione, emersa di recente in seguito al ruolo di primo piano di Emhoff nella campagna per la Casa Bianca di Harris.

Lui ha lasciato il suo studio legale quando la moglie ha assunto la vicepresidenza ed è diventato una figura di spicco a Washington, contribuendo in modo deciso a elevare anche l'immagine della consorte.

A difendere il secondo gentleman dalle critiche è stata l'ex moglie tradita. "Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio per una serie di motivi, molti anni fa", ha detto Kerstin Emhoff spiegando che "Doug è un grande padre per i nostri figli e un grande amico per me. Sono orgogliosa della famiglia che io, Doug e Kamala abbiamo costruito insieme".

Kerstin è scesa di recente in campo anche in difesa della vicepresidente dopo gli attacchi di J.D. Vance, il numero due di Donald Trump, che ha definito le donne senza figli "gattare". Attacchi "senza fondamento", ha commentato l'ex signora Emhoff, lodando il ruolo di Harris nella sua famiglia. Con la vicepresidente si è schierata anche la figlia di Emhoff, Ella: "Come puoi essere senza figli quando hai due bambini carinissimi

com me e Cole", ha detto chiamando in causa anche il fratello. Una solidarietà importante visto che se Harris dovesse vincere ad entrare alla Casa Bianca sarebbe una First Family meno tradizionale del solito.