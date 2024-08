Dottoressa violentata e uccisa in India, i medici si ribellano: sciopero ad oltranza negli ospedali

Roma, 12 agosto 2024 – Stuprata e barbaramente uccisa. La vittima è una dottoressa di 31 anni trovata morta in un ospedale statale a Calcutta, nel Bengala occidentale, dove svolgeva la sua attività. Il brutale omicidio è all’origine della protesta dei medici che lavorano negli ospedali pubblici di diversi stati dell'India e hanno indetto uno sciopero "a tempo indeterminato".

Il corpo brutalizzato della donna è stato trovato venerdì. L'autopsia ha confermato la violenza sessuale, le ferite multiple e l'omicidio. Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia ha arrestato un uomo che lavorava presso l'ospedale della vittima come assistente per chi doveva accedere ai servizi e affrontare lunghe code. Le manifestazioni dei medici che chiedono giustizia e maggiore sicurezza sul posto di lavoro, iniziate inizialmente a Calcutta, si sono ora diffuse in altre parti del Paese.

La violenza sessuale contro le donne è una piaga sociale in India: nel 2022 sono stati denunciati in media quasi 90 stupri al giorno nel Paese dove vivono 1,4 miliardi di persone. Ma i medici affermano di dover affrontare ulteriori minacce di violenza sul posto di lavoro da parte dei familiari arrabbiati dei pazienti, soprattutto dopo aver comunicato cattive notizie. "Dovrebbero essere adottate misure di sicurezza rigorose negli ospedali e dovrebbero essere installate telecamere a circuito chiuso", ha affermato Sarvesh Pandey, della Federation of Resident Doctors Association. Pandey ha aggiunto che le richieste dei medici includono una legge specializzata che tuteli gli operatori sanitari dalla violenza sul lavoro.

"Ci sono incidenti ogni giorno in cui i medici vengono aggrediti", ha detto Pandey. Secondo un'indagine dell'Indian Medical Association, il 75% dei medici in India ha subito qualche forma di violenza.