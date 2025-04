Mangione si dichiara “non colpevole”. Gli slogan dei manifestanti al processo

New York, 25 aprile 2025 – Luigi Mangione, il rampollo di una ricca famiglia italo-americana di Baltimora, si è dichiarato “non colpevole” davanti a un tribunale federale di New York dove poche ore fa il ministero della Giustizia aveva ufficializzato la richiesta della pena di morte, sostenendo che il giovane ha ucciso il Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson in pieno centro di Manhattan “per amplificare un messaggio ideologico” e creare un movimento di resistenza contro l'industria delle assicurazioni per la salute.

Vestito nella tuta marrone dei detenuti e senza esser ripreso dalle telecamere che non hanno avuto accesso all'aula, Mangione si è dichiarato non colpevole dei quattro capi d'accusa federali a suo carico, tra cui omicidio aggravato con arma da fuoco, quest'ultimo il reato che prevede la pena di morte federale. Un avvocato del giovane imputato ha definito "barbarica” la decisione del governo Trump di chiedere una settimana fa la pena capitale per il ragazzo.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 25: People gather at Foley Square to support Luigi Mangione, accused gunman in the killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, as he is arraigned on federal charges at Manhattan Federal Court on April 25, 2025 in New York City. Mangione appeared in federal court and and entered a not guilty plea on charges of stalking and murder. He appeared in court a week after a federal grand jury indicted him on four federal charges in the December 4 killing of the insurance executive Brian Thompson. Attorney General Pam Bondi has announced that the Justice Department has filed a notice that they intend to seek the death penalty in the case. Mangione also faces state charges in New York and Pennsylvania related to the shooting and its week long manhunt. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fuori dalla corte un gruppo di manifestanti ha innalzato cartelli con lo slogan "Luigi libero” diventato popolare tra molti assicurati che in America si sentono traditi dalle mutue. Il giovane, che ha ucciso Thompson il 4 dicembre ed è stato catturato cinque giorni più tardi in un McDonald's della Pennsylvania dopo una frenetica caccia all'uomo, è attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

epa12055216 A protester with a cardboard cutout of Luigi Mangione gathers outside a federal court house during a hearing for Mangione in New York, New York, USA, 25 April 2025. Luigi Mangione, accused of murdering UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, has been indicted on 11 counts including murder in the first-degree and murder in the second-degree, along with other weapon and forgery charges. EPA/SARAH YENESEL

L'udienza di oggi ha rappresentato un momento cruciale nel procedimento giudiziario, che ha attirato l'attenzione pubblica a causa della natura dell'accusa e delle implicazioni legate alla pena di morte. In aggiunta ai capi di accusa federali, Mangione deve rispondere a undici capi di imputazione statali a New York tra cui omicidio di primo grado e omicidio per crimini di terrorismo. Se riconosciuto colpevole, la pena obbligatoria è del carcere a vita senza la possibilità di sconti di pena.

America's Artist Scott LoBaido shows off his new artwork outside Manhattan Federal Court on April 25, 2025 to attend court as Luigi Mangione is set to be arraigned in New York federal court on a four-count indictment for the murder of United Healthcare CEO Brian Thompson. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

C'era anche Chelsea Manning, l'ex analista dell'intelligence dell'Esercito americano incarcerata per aver passato nel 2010 a Wikileaks una vasta quantità di documenti militari e diplomatici riservati, tra i sostenitori di Luigi Mangione nell'aula del tribunale federale a Manhattan dove il ragazzo si è dichiarato non colpevole dell'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thomson.

Chelsea Manning al processo a Luigi Mangione

La Manning, che ha cambiato sesso dopo l'arresto, si è fermata per dare ai giornalisti che aspettavano fuori dalla corte una breve dichiarazione a sostegno di Mangione. Dopo sette anni di carcere militare è stata liberata per ordione del presidente Barack Obama che ha commutato la pena. Da allora è diventata un'attivista per la trasparenza, i diritti civili e i diritti delle persone transgender.