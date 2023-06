Conduttura di ammoniaca esplosa in Ucraina: le conseguenze economiche e i rischi per la salute

Roma, 10 giugno 2023 – Lunedì scorso nella regione ucraina di Kharkiv è saltata in aria la conduttura per l’ammoniaca più lunga al mondo. Le due parti si accusano a vicenda dell’esplosione: per Mosca è colpa di “guastatori ucraini”, per Kiev è stato l’esercito russo. Un caso che per diversi aspetti ricorda il sabotaggio del Nord Stream.

Prima delle conseguenze economiche e diplomatiche, ci sono quelle immediate per l’ambiente e per la popolazione – quella poca che è rimasta anche dopo più di un anno di guerra. Ecco quali sono i rischi per l’area interessata.

L’accordo sul grano a rischio

Prima dello scoppio della guerra, la conduttura portava l’ammoniaca dalla città russa di Togliatti verso la località portuale ucraina di Odessa. Dal 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione, il pompaggio si è fermato e il Cremlino da sempre pone la sua riapertura tra le condizioni per accettare l'estensione dell'intesa per l'esportazione del grano ucraino oltre il 17 luglio prossimo, quando giungerà a scadenza. Ora chiaramente la proroga dell’accordo è a rischio.

In una conferenza stampa mercoledì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che ci vorranno da uno a tre mesi per riparare la sezione danneggiata. “La conduttura per l’ammoniaca era uno dei cardini dell’attuazione degli accordi. Di conseguenza, era fondamentale anche per la sicurezza alimentare globale”, ha dichiarato, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters.

Cos’è l’ammoniaca, a cosa serve e quali sono i rischi

L’ammoniaca è un composto dell’azoto e si presenta come un gas incolore, tossico, e dall’odore pungente caratteristico. I suoi usi sono sostanzialmente innumerevoli, quindi si tratta di una sostanza estremamente importante in campo industriale. Uno di questi è la produzione di fertilizzanti agricoli, di cui l’ammoniaca è un ingrediente chiave. A causa dell’esplosione, i residui chimici si stanno versando sul terreno – fatto particolarmente preoccupante in quanto l’ammoniaca è molto solubile in acqua, a cui conferisce una netta basicità. Inoltre, questo gas altamente tossico è irritante per le vie respiratorie e per gli occhi provocando sintomi gravi, a volte fino alla morte. La nuvola di ammoniaca ora si starebbe spostando sul confine Est dell’Ucraina minacciando la seconda città del paese, Kharkiv.