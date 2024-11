Assalto Capitol Hill, procuratore speciale archivia caso Trump

Roma, 25 novembre 2024 – Dopo aver archiviato il procedimento per l'assalto a Capitol Hill, il procuratore speciale Jack Smith ha annunciato che lascerà cadere il procedimento contro il presidente eletto Donald Trump anche per le carte segrete portate a Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn.

"La decisione del Dipartimento di Giustizia mette fine a un procedimento federale incostituzionale contro il presidente Trump, ed è una grande vittoria per lo stato di diritto". Lo ha dichiarato il portavoce di Donald Trump, Steven Cheung dopo che il procuratore speciale Jack Smith ha chiesto l'archiviazione di Trump per il presunto ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio 2021, perché nel frattempo l'imputato è stato rieletto presidente degli Stati Uniti.

"Il popolo americano – si legge ancora nella nota del portavoce Cheung – e il presidente Trump vogliono mettere immediatamente fine alla strumentalizzazione politica del nostro sistema giudiziario e non vediamo l'ora di unificare il nostro Paese. Il popolo americano ha rieletto Trump con un mandato schiacciante per rendere l'America di nuovo grande”

Per i co-imputati Walt Nauta e Carlos de Oliveira, che lavorano per Trump e sono accusati di averlo aiutato ad ostacolare un'indagine federale su documenti governativi classificati, il procedimento va avanti. Anche in caso siano riconosciuti colpevoli è probabile che saranno poi graziati dal presidente eletto dopo il suo insediamento.