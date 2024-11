Trump riempie l’ultima casella, la 52enne Rollins all’agricoltura. Gestirà sussidi e programmi alimentari

Con l’alleata di lunga data e presidente del prestigioso America First Policy Institute Brooke Rollins alla guida del dipartimento per l’Agricoltura, Donald Trump ha completato la sua squadra di governo 20 giorni dopo aver vinto le elezioni. "Proteggerà gli agricoltori americani, che sono la spina dorsale del nostro Paese", ha affermato Trump in una nota pubblicata sul suo social media Truth annunciando la nomina. Ex consigliera della Casa Bianca durante il primo mandato Trump, la 52enne del Texas gestirà uno dei dipartimenti più importanti per l’amministrazione, quello che supervisiona i sussidi agricoli, i programmi alimentari federali, le ispezioni sulla carne e che, soprattutto, dovrà rinegoziare l’accordo commerciale tra Usa, Canada e Messico, che potrebbe comportare l’imposizione delle tariffe promesse dal tycoon.