Trump e il caso pornostar. Congelata la sentenza

La sentenza (attesa per martedì) per comminare la pena a Donald Trump nel caso dei pagamenti in nero alla porno star Stormy Daniels è stata rinviata "a tempo indefinito". Lo ha annunciato il giudice Juan Merchan. Nei mesi scorsi il presidente eletto era stato ritenuto colpevole di 34 capi di imputazione per reati finanziari commessi per coprire i soldi pagati alla pornostar Stormy Daniels per pagare il suo silenzio. Era altamente improbabile che il giudice procedesse con la sentenza.