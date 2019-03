Addis Abeba, 12 marzo 2019 - Dopo il disastro aereo in Etiopia si moltiplicano i Paesi che hanno deciso di lasciare a terra i Boeing 737 Max 8, sospettati di avere software difettosi. Ieri erano Etiopia, Cina, Indonesia e Cayman, oggi si sono aggiunti alla lista Australia, Argentina, Corea del Sud e Malaysia. In Europa la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo per quel modello di velivolo: è il primo stato del continente a prendere un'iniziativa simile. E ora anche l'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) - secondo Bloomberg - sarebbe pronta a seguire Londra. Ieri l'Easa dichiarava che era in corso un "monitoraggio" ma che "è presto per decidere".

Intanto la Boeing annuncia che procederà a un aggiornamento del software dell'intera flotta dei 737 Max 8.

Sul fronte della ricerca dei corpi delle vittime, saranno necessari almeno cinque giorni per rilasciarli ai familiari, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce di Ethiopian Airlines, Asrat Begashaw.

"Software nel mirino, butta giù il muso"

IL PROBLEMA AL BOEING 737 MAX - Un pilota che preferisce rimanere anonimo spiega al nostro Alessandro Farruggia di Qn: "In questa versione riprogettata i motori sono leggermente spostati e più grandi e questo ha alterato il centro di gravità dell’aereo. Anche per questo l’Faa americana, che è l’ente certificatore, impose a Boeing un sistema elettronico automatico per proteggere l’aereo dal rischio di stallo. In pratica, se quando si vola in manuale il sensore dell’angolo di attacco segnala valori anomali, il trim butta il muso giù, in picchiata. Questa manovra è abbastanza brusca. Può essere interrotta dai piloti, ma viene ripetuta dal sistema dopo 5 secondi e quindi va bloccata nuovamente. Ora, se questo succede a 30 mila piedi, poco male. Ma se succede dopo il decollo, a poche centinaia di metri di quota, ci vogliono 5 secondi per andare per terra. Dopo l’incidente occorso alla Lion Air – continua il comandante – il problema è stato inserito nei manuali e da noi è stato fatto un addestramento al simulatore di volo».

In volo 194 aerei, 142 quelli bloccati

LA SCHEDA - Sono 194 i 737 MAX 8 che continuano a volare nel mondo, mentre sono bloccati a terra 142 apparecchi, due della Fiji Airways non sono utilizzabili nei voli per l'Australia, non è nota la posizione dei due aerei di Enter Air, la società polacca di voli charter.

Questo è il quadro aggiornato a questa mattina dal New York Times sulla base dei dati forniti da flightradar.com. Sono 25 le compagnie che hanno i 737 fermi, 19 quelle che continuano a usarli. Southwest Airlines, compagnia texana che usa soltanto 737, ha annunciato che continuerà a far volare regolarmente anche i suoi 34 737 MAX 8. Prima dell'incidente di domenica, i 737 MAX 8 coprivano 8.500 rotte, principalmente nel Nord America e in Cina.

REGNO UNITO - Il Regno Unito bandisce tutti i voli nel suo spazio aereo dei Boeing 737 Max 8, dopo il disastro aereo della Ethiopian Airlines. Lo ha annunciato oggi la Civil Aviation Authority (CAA) britannica.

ARGENTINA - La Aerolineas Argentinas, la compagnia di bandiera di Buenos Aires, fa sapere che "sospenderà temporaneamente" i voli dei suoi cinque aerei Boeing 737 Max 8. La decisione "è stata presa dopo l'analisi congiunta condotta con l'Anac, l'autorità del settore aereo nel Paese", si legge in una dichiarazione della compagnia. "Per Aerolineas Argentinas, il valore più importante è la sicurezza", aggiungono dalla compagnia, la cui flotta di 82 velivoli comprende cinque B737 Max 8.

COREA DEL SUD - La stessa decisione è stata presa dalle autorità sudcoreane. "Abbiamo suggerito a Eastar Jet, l'unica compagnia aerea sudcoreana proprietaria del B737-8 (due velivoli) a lasciarli a terra - dichiarano al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Eastar Jet ha accettato di farlo e ci ha detto che sospenderà le operazioni dell'aeromobile a partire da mercoledì".

AUSTRALIA - Anche l'Australia sospende tutti i voli dei Boeing 737 Max 8. La mossa riguarda solo la Silk Air, di proprietà di Singapore Airlinesn e la Fiji Airways, poiché nessun vettore australiano utilizza il modello.Ma l'aviazione australiana ha vietato i Boeing 737 Max 8 nel suo spazio aereo: quindi anche i velivoli di altre compagnie non potranno entrare in Australia. "La sospensione è immediata - ha dichiarato Peter Gibson, portavoce dell'Autorità australiana dell'aviazione civile (Acsa) - Sebbene nessuna compagnia aerea australiana utilizzi il Boeing 737 Max, ci sono due compagnie straniere che servono l'Australia con questi tipi di velivoli", ha aggiunto l'ente in un comunicato.

MALAYSIA - Anche le autorità della Malaysia hanno interdetto il proprio spazio al Boeing 737 Max 8. L'Autorità dell'aviazione civile "sospende con effetto immediato le operazioni dei velivoli Boeing 737 Max 8 che volo verso o dalla Malaysia, o fanno scalo nel Paese, fino a nuovo ordine", si legge in una dichiarazione del direttore generale dell'ente, Ahmad Nizar Zolfakar.

Boeing: "737 Max è un aereo sicuro"

IL SOFTWARE BOEING - La compagnia Boeing è "profondamente rattristata" per l'incidente avvenuto in Etiopia, nel quale sono morte 157 persone, si legge in una nota, nella quale si sottolinea che "la sicurezza è un valore fondamentale per tutti in Boeing ed è la nostra priorità assoluta. Il 737 Max è un aereo sicuro che è stato progettato, costruito e supportato dai nostri dipendenti qualificati che si avvicinano al loro lavoro con la massima integrità". Boeing comunica inoltre di avere sviluppato, già in seguito all'incidente del Lion Air Flight 610 in Indonesua, "un miglioramento del software di controllo del volo per 737 MAX, progettato per rendere ancora più sicuro un velivolo già sicuro".

Boeing precisa di aver "lavorato a stretto contatto con la Federal Aviation Administration (FAA) per lo sviluppo, la pianificazione e la certificazione del miglioramento del software, che verrà applicato nella flotta 737 MAX nelle prossime settimane". La FAA aveva chiesto il miglioramento del software entro e non oltre aprile.

AVVERTIMENTO CINESE - La Cina, che nell'incidente ha perso 8 persone, ha lanciato oggi un avvertimento chiaro alla Boeing: metta a terra tutti i Boeing 737 Max 8: "Piuttosto che preoccuparsi della perdita di denaro, la Boeing deve mettere a terra tutti i 737 MAX 8 nel mondo", ha scritto il Global Times, ricordando come "dal 2017 la Boeing ha ricevuto 5mila ordini per il 737 Max 8. E non è difficile immaginare che la Cina sia stata il primo cliente".