Ritiro Biden, oggi previsto discorso di Kamala Harris. E intanto è boom di donazioni

Washington, 22 luglio 2024 – È il giorno di Kamala Harris: dopo l’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa per la rielezione, è previsto che la vicepresidente faccia oggi un discorso alle 17.30 ora italiana durante un evento dell'organizzazione sportiva Ncaa-National Collegiate Athletic Association dal prato della Casa Bianca. Ad affermarlo è il Washington Post.

E se la questione dei fondi congelati potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nel ritiro dell’attuale presidente, si è registrato un boom di donazioni alla campagna di Harris: sono stati raccolti 46,7 milioni di dollari nelle primissime ore successive all’annuncio di Biden.

E intanto dal fronte avversario, Donald Trump continua ad attaccare sia l’apparente nuova candidata che il suo successore: “Non dovrebbe il partito repubblicano essere rimborsato per frode visto che tutti intorno a Joe, inclusi i medici e i fake media, sapevano che non era in grado di correre o essere presidente?”.

Le notizie in diretta

Joe Biden e Kamala Harris a un evento della campagna elettorale a maggio (Ansa)