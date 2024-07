Roma, 21 luglio 2024 – Il presidente americano Joe Biden si ritira dalla corsa: “E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato", ha scritto in una una lettera postata su X.