Kamala Harris e l’albero di cocco, perché le emoji e i meme spopolano sui social

Roma, 22 luglio 2024 – Kamala Harris e l’albero di cocco. Da quando la vice presidente degli Stati Uniti è stata indicata da Biden come la sua possibile sostituta alla corsa alla presidenza degli Usa, sono cominciati a comparire sui social, emoji (le faccine di Whatsapp per intenderci) e meme (foto scherzose che diventano tormentoni) con la “pianta di cocco”. Non solo da parte di “utenti comuni” dei social ma in particolar modo da esponenti politici dem. Perché?

Tutto “merito” di una frase della mamma della vicepresidente Dem, da lei ripresa nel maggio 2023 in un discorso alla Casa Bianca e ora trasfigurata in un meme che impazza sulla rete: “Non so cosa c'è di sbagliato con voi giovani. Pensate che siete caduti dall'albero di cocco?”, usava dire la madre della Harris alla figlia, che poi a sua volta ne aveva spiegato il senso cambiando completamente tono, dal faceto al serio, e aggiungendo: “Esistiamo nello stesso contesto in cui viviamo e in quello che è venuto prima di noi”.

Un modo di dire che potrebbe essere assimilato, anche se le sfumature sono differenti, a quello italiano de “la mela non cade mai lontano dall’albero”.

Tra i primi ad adottare l'albero di cocco per esprimere il rinnovato sostegno a Kamala è stato il senatore delle Hawaii, Brian Shatz: “Siamo qui per aiutare”, ha scritto su X postando una foto che lo immortala in arrampicata sulla palma.

È seguito a ruota il governatore del Colorado Jared Polis firmando il suo messaggio di endorsement alla vicepresidente con gli emoji di un cocco, della pianta e della bandiera a stelle e strisce.

Il meme, vissuto sottotraccia per oltre un anno, aveva ripreso quota dopo la disastrosa performance di Joe Biden nel dibattito contro Donald Trump. Ora è diventato virale dopo l'annuncio a sorpresa del presidente che si sarebbe ritirato dal ticket democratico aprendo la strada alla Harris di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.