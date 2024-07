Biden si è ritirato dalle elezioni Usa. Non sarà il candidato democratico

19:00

NYt: Harris avrebbe un vantaggio di 91 milioni di dollari per la campagna

Negli ultimi due anni, Biden e Harris hanno raccolto insieme centinaia di milioni di dollari per la loro candidatura alla rielezione, lo scrive il New York Times. I fondi sono divisi tra la campagna di Biden, il Democratic National Committee, quasi tutti i Democratic Party statali e vari comitati di raccolta fondi congiunti. Al 30 giugno, tutti quei gruppi avevano circa 240 milioni di dollari in contanti a disposizione. La maggior parte di quel denaro, ad esempio la riserva del Democratic National Committee, non sarebbe stata influenzata da un cambio di candidato. Ma la fetta piu' importante e' nei conti intestati al comitato della campagna Biden-Harris: 91 milioni di dollari al 30 maggio. (La campagna non ha rivelato quanti ne aveva al 30 giugno.) Quel denaro e' stato raccolto dal ticket Biden-Harris e appartiene al ticket Biden-Harris. Le uniche persone che hanno accesso a quel denaro sono

Biden e Harris. Quindi, se Harris dovesse essere ufficialmente nominata (con un nuovo numero 2), il suo nuovo ticket non avrebbe quasi nessuna interruzione finanziaria. Avrebbe accesso immediato ai circa 91 milioni di dollari in contanti a disposizione, una considerazione importante dato come l'ex presidente Donald J. Trump e i repubblicani hanno rapidamente raggiunto i democratici nella raccolta fondi.