Francia, assalto a un furgone penitenziario: almeno 2 agenti morti e 3 feriti gravi. Trafficante di droga in fuga

Roma, 14 maggio 2024 – E’ caccia all’uomo in Francia. Un detenuto altamente pericoloso, identificato con il nome di Mohamed Amra, è attualmente in fuga insieme ai suoi complici dopo un attacco al furgone penitenziario in cui si trovava l’uomo in procinto di trasferimento dall’ufficio del giudice istruttore al carcere. Morti tre agenti della polizia penitenziaria francese sotto il fuoco “di fucili a pompa” nell’azione condotta da “un’auto-ariete” al casello autostradale di Incarville, Fra Rouen ed Evreux in Normandia, secondo quanto riportato da fonti della polizia. L’uomo ricercato è stato identificato come Mohamed Amra detto ‘la mosca’, un noto trafficante di droga, secondo quanto si apprende, che sta scontando una pena di 18 mesi per tentato omicidio. L’uomo è sotto inchiesta anche per rapine e per aver ucciso un uomo vicino a Marsiglia.

A sinistra il detenuto il fuga Mohamed Amra; a destra il momento dell'attacco al furgone penitenziario

In Francia scatta immediatamente il ‘Piano Épervier’: la gendarmerie ha messo in allerta i diversi livelli di comando e ha mobilitato 200 uomini per un tempo determinato entro un perimetro definito. Le Figaro precisa che sono previste anche ricerche approfondite per catturare il latitante insieme ai complici in fuga.

"L'attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni agenti penitenziari, è uno shock per tutti noi. La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi. Si sta facendo il possibile per trovare gli autori di questo crimine, affinché sia fatta giustizia in nome del popolo francese.

Saremo intransigenti", ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron.