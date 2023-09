Andriivka, la città ucraina liberata, ma completamente distrutta, dove “è impossibile issare una bandiera”

Roma, 15 settembre 2023 - L’ennesima città dove non è rimasto più nulla. Un storia che in Ucraina continua a ripetersi. Il villaggio di Andriivka, vicino a Bakhmut (altra città devastata dai combattimenti), è stato liberato dalle forze di Kiev, ma risulta completamente distrutto a causa dei combattimenti e per questo è impossibile issare una bandiera ucraina a testimonianza della vittoria. Lo sostiene l'addetto stampa della Terza brigata d'assalto Alexander Borodin, che ha parlato a United News, come riportato da Ukrainska Pravda.

Andriivka è “liberata”, ma “purtroppo è in uno stato tale che non sono sicuro che sia possibile fissarvi un'asta di bandiera da qualche parte”, ha dichiarato Borodin.

"Andriivka non c'è più. Diciamo la verità: è completamente distrutta. Ma come terreno, come piazza, è importante. È un passo importante, dopo il quale potremo fare altri passi per circondarla”.

Le forze armate ucraine hanno annunciato oggi la liberazione anche del villaggio di Klishchiivka. E’ stato mostrato un video con i soldati che camminano per le strade. Il reggimento ucraino Kalinovsky scrive su Telegram: "Il video mostra filmati ripresi dai medici del reggimento Kalinovsky, che stanno entrando a Klishchiivka (un sobborgo di Bakhmut) liberato dagli invasori russi. Il villaggio è stato liberato, tra le altre cose, grazie agli sforzi dei soldati del battaglione Volat e dell'esercito Battaglione Litvin del reggimento Kalinovsky, nonché droni del reggimento intitolato a Nikita Krivtsov".