Ucraina: “Sconfitta la 72esima Brigata russa”. I servizi britannici: danni catastrofici per la flotta di Putin in Crimea

Roma, 15 settembre 2023 – Duro colpo per la Russia nella guerra in Ucraina. Fonti militari di Kiev riferiscono che la 72esima Brigata meccanizzata dell’esercito di Mosca sarebbe stata completamente sconfitta in due giorni. “Eliminato” il capo dell’intelligence del reparto russo che sarebbe stato praticamente spazzato via. Sempre oggi, il report periodico diffuso dai servizi britannici conferma che nei combattimenti di due giorni fa a Sebastopoli, in Crimea, la flotta russa ha riportato “danni catastrofici”, come riferito dagli ucraini, “nonostante il ministero della Difesa” di Mosca abbia tentato di minimizzare.

Combattimenti in Ucraina (Ansa)

Nel frattempo, prosegue la visita di Kim Jong-Un in Russia. Il leader nordcoreano ha visitato stamattina fabbriche aeronautiche civili-militari nella città estremorientale di Komsomolsk sull'Amur. Vladimir Putin, che riceve oggi a Sochi il leader bielorusso Lukashenko, ha accettato di ricambiare la visita di Kim e si recherà in Corea del Nord. In Cina ultimo giorno della missione di pace di Zuppi. In Norvegia riunione dei capi di stato maggiore miliare Nato.

Le news in diretta

9:25 “Sconfitta la 72esima Brigata russa” La 72ma Brigata meccanizzata della Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni: lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito di Kiev citata da Rbc-Ucraina. “Sono stati eliminati il capo dell'intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria della 72ma Brigata, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento”. Entrando nel dettaglio: “A seguito di un'operazione lampo delle unità ucraine, la guarnigione russa ad Andriivka è stata circondata, tagliata fuori dalle forze principali e distrutta”. Secondo l'esercito ucraino, i combattimenti stanno continuando, e alcune posizioni si stanno consolidando: viene confermata la conquista di Andriivka. 9:47 Liberato villaggio vicino a Bakhmut L'esercito ucraino ha annunciato di aver liberato il villaggio di Andriivka, vicino a Bakhmut. La notizia era stata gia' data ieri dalla vice ministro della Difesa, Hanna Maliar, ma smentita dai militari sul terreno che avevano parlato di "pesanti combattimenti ancora in corso". 9:55 007 GB: danni significativi per flotta russa in Crimea “Nonostante il ministero della Difesa russo abbia minimizzato i danni, le immagini satellitari indicano che la nave Minsk è stata quasi certamente distrutta” e il sottomarino Rostov ”ha probabilmente subito danni catastrofici”, scrive nel suo report su X l'intelligence della Difesa britannica confermando le affermazioni ucraine sui danni significativi alla flotta russa a Sebastopoli, due giorni fa. Londra aggiunge che i danni stanno anche nelle implicazioni per il cantiere navale: “Rimuovere i rottami dai bacini di carenaggio li metterà fuori uso per molti mesi. È una sfida significativa per sostenere la manutenzione della flotta”.

KIM OGGI NELLA RUSSA KOMSOMOLSK, PUTIN RICAMBIERÀ LA VISITA LO ZAR RICEVE LUKASHENKO A SOCHI. VERTICE NATO IN NORVEGIA Prosegue il viaggio in Russia di Kim. Il leader nordcoreano ha visitato stamattina fabbriche aeronautiche civili-militari nella città estremorientale di Komsomolsk sull'Amur. Putin ha accettato intanto di recarsi in Corea del Nord, su invito di Kim. Il presidente russo intanto riceve oggi a Sochi il leader bielorusso Lukashenko.