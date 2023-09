Guerra Ucraina: allarme attacco droni nei villaggi rumeni vicini al confine

7:30 Kiev, abbattuti 32 droni russi Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 32 droni kamikaze Shahed lanciati dalla Russia nella notte, su un totale di 44. Lo ha reso noto l'Aeronautica militare, come riporta Rbc-Ucraina. L'esercito russo ha preso di mira le regioni di Odessa e Sumy con diversi gruppi di droni da tre direzioni: Prymorsko-Akhtarsk, Capo Chauda e Kursk. Obiettivi principali dei droni di Mosca, i distretti meridionali della regione di Odessa e le infrastrutture portuali della regione.

7:41 Attacco russo sul porto di Izmail La Russia ha riposto all’attacco in Crimea con un raid di droni a sud di Odessa, in Ucraina. L’attacco ha danneggiato le infrastrutture portuali nel distretto della città portuale di Izmail e ferendo sei persone. “Diversi gruppi di droni d'attacco sono stati diretti contro il distretto di Izmail. Sono registrati danni alle infrastrutture portuali e ad altre infrastrutture civili”, ha dichiarato su Telegram un funzionario dell'amministrazione locale. Sei civili sono rimasti feriti e portati in ospedale, di cui tre in gravi condizioni, ha aggiunto il funzionario. Dopo l'abbandono, a luglio, dell'accordo sul grano che consentiva all'Ucraina di esportare liberamente la propria produzione, la Russia ha intensificato gli attacchi nelle regioni meridionali di Odessa e Mykolaiv, dove si trovano porti e piattaforme cruciali per il commercio sul Mar Nero

7:45 Summit Putin-Kim Jong Un: iniziati i negoziati Sono iniziati i negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un, l'incontro è in corso al cosmodromo di Vostochny nell'Amur. Ai colloqui partecipano membri delle delegazioni di ciascun paese. L'incontro si svolge "nella sala riunioni al primo piano dell'edificio tecnico del complesso missilistico spaziale Soyuz-2", scrive l'agenzia di stampa russa Tass.

8:07 Kim: sempre al fianco di Mosca nella lotta all’imperialismo ''La Corea del Nord sarà sempre al fianco della Russia nella lotta contro l'imperialismo''. Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin presso il cosmodromo di Vostochny nell'Amur, nell'Estremo Oriente russo.

8:31 Kiev: 44 droni kamikaze su Odessa Le forze armate russe hanno lanciato 44 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana sugli oblast di Odessa e Sumy, in Ucraina. Lo riporta l'aeronautca militare ucraina su Telegram, spiegando che la contraerea ha abbattuto 32 droni. Ad essere maggiormente colpita è stata ''la zona meridionale della regione di Odessa'' e ''l'infrastruttura portuale della regione'', ha aggiunto l'aeronautica militare ucraina.

10:00 Cina: “Zuppi vedrà il nostro inviato speciale sull’Ucraina” Il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco per l'Ucraina, “sarà presto in Cina e Li Hui, rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici, lo incontrerà”. È quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Nao Ning, nel corso del briefing quotidiano, in merito alla missione di Zuppi. “Sulla questione ucraina, la Cina è sempre impegnata a promuovere la pace e i colloqui, ed è disposta a collaborare con tutte le parti per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere l'allentamento e il raffreddamento della situazione”.

10:28 Kiev: colpiti nave e sottomarino russi a Sebastopoli L'intelligence ucraina ha riferito di aver colpito una "grande nave da sbarco russa e un sottomarino" durante l’attacco notturno a Sebastopoli, nella Crimea occupata. “Il cantiere navale Ordzhonikidze di Sebastopoli è stato danneggiato, comprese le attrezzature”, hanno aggiunto gli 007. Importante porto e base navale per la flotta russa del Mar Nero, Sebastopoli è stata oggetto di numerosi attacchi ucraini.

12:00 Kim Jong-Un: “La Russia vincerà nella guerra santa” Il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel brindisi durante la cena ufficiale con Vladimir Putin, si è detto sicuro che la Russia riporterà "una grande vittoria" in Ucraina in quella che ha definito «una lotta sacra per punire l'accozzaglia del Male che vuole l'egemonia e nutre illusioni di espansione». Lo riferisce la Tass.

13:00 Shoigu: “Vincere sola opzione” In Ucraina la Russia “non ha altre opzioni” che quella di vincere, ha dichiarato il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, in un'intervista alla televisione Rossiya-1 ripresa dalla Tass.

15:15 Ue prolunga di sei mesi le sanzioni alla russia Il Consiglio Ue ha prorogato per altri sei mesi le sanzioni alla Russia per l'aggressione all' Ucraina. Si tratta di limitazioni agli spostamenti per le persone, congelamento dei beni e divieto di mettere fondi o altre risorse economiche a disposizione dei soggetti e degli enti elencati. Sono applicate per quasi 1.800 tra persone ed entità. Non rinnovate le misure solo su quattro persone.

19:39 Bucarest: ritrovati altri frammenti di droni russi al confine con l’Ucraina Sono stati ritrovati in Romania, a 15 chilometri dal confine con l' Ucraina, i frammenti di quelli che potrebbero essere droni russi, poche ore dopo l'attacco di Mosca contro Izmayl, nel sud dell'Ucraina, a poca distanza dal confine, ha reso noto il ministero della Difesa a Bucarest. I frammenti ritrovati erano dispersi in un'area di diverse decine di metri, vicino alle località di Nufarul e Victoria. nella provincia di Tucea. Se confermato che si tratta di un drone, si tratterebbe del terzo ritrovamento nel territorio del Paese Nato in pochi giorni. Poche ore prima. nelle regioni di Tulcea e Galati era scattata l'allerta dopo che erano stati avvistati droni diretti verso i porti ucraini. Le forze ucraine hanno intercettato 32 dei 44 droni Shahed (iraniani) mandati in volo sull' Ucraina, la maggior parte dei quali nella regione di Odessa.

20:48 Kiev: “Kim Jong-Un fornisce armi a Mosca già da un mese e mezzo” “La Corea del Nord fornisce armi alla Russia già da un mese e mezzo, in particolare proiettili da 122 e 152 millimetri, nonché missili Grad”, ha affermato in un commento ai media ucraini il capo dell'intelligence militare ucraino Kyrylo Budanov, come riporta Unian. Budanov ha commentato così il vertice di oggi tra il leader nordcoreano Kim Jong-Un e il presidente russo Vladimir Putin nell'Estremo Oriente russo.