Al via la convention dem. Prime grane per Harris, sit-in dei filo palestinesi: "Basta armi a chi fa stragi"

CHICAGO (Stati Uniti)

Questa sera sarà la volta del grande addio di Joe Biden e Kamala Harris riceverà il suo testimone per portare i Dem alla vittoria contro Donald Trump a novembre. In una Chicago blindata, festosa e tesa per le proteste dei gruppi filo palestinesi che manifestano da ieri su Michigan Avenue e in altre aree delimitate della città – vigilate da migliaia di poliziotti con protezioni anti sommossa –, si sta consumando un passaggio politico di portata storica. Impensabile solo qualche settimana fa.

Per Harris, però, la principale mina vagante della convention saranno proprio le proteste filo palestinesi. Fuori e dentro l’arena United Center, dove ci sono 30 delegati da otto Stati, in rappresentanza di circa 700.000 elettori, che alle primarie Dem hanno votato "uncommited" (non impegnati) per contestare la posizione troppo morbida di Joe Biden verso Israele nella guerra a Gaza. Una protesta che rischia di ereditare anche Harris, nonostante abbia alzato i toni contro Benjamin Netanyahu e abbia snobbato il suo discorso al Congresso.

"Siamo in 30 e ci sono oltre 4.500 delegati a livello nazionale. Quindi siamo meno dell’1% dei delegati – ha spiegato ai media Asma Mohammed, che ha organizzato il movimento "uncommited" alle primarie del Minnesota – . Ma all’interno dell’arena della convention rappresenteremo i palestinesi che sono stati massacrati, rappresenteremo quasi un milione di elettori in tutto il Paese che hanno detto di volere un cessate il fuoco in questo momento e un embargo sulle armi a Israele".

Biden con la moglie jill aprirà di fatto la convention col suo ultimo saluto dolce-amaro da padre nobile che passa la torcia alle generazioni più giovani sotto lo slogan ’Per la gente e per il futuro’. Anche se vengono ventilati dissapori con Obama e la Pelosi, il presidente degli Stati Uniti non si toglierà nessun sassolino dalle scarpe per il modo piuttosto rapido col quale gli è stato chiesto di farsi da parte. Anzi ha promesso alla sua attuale vice che l’aiuterà durante la lunga campagna che "lei vincerà". Secondo un nuovo sondaggio del Washington Post-Abc News-Ipsos sul voto nazionale, la candidata presidenziale democratica guida 49% a 45% contro Trump,

Il vecchio Joe presenterà ai 4.500 delegati i 3 anni e mezzo di presidenza come un traguardo in parte già raggiunto, spiegando di averlo ottenuto insieme a Kamala. Sara lei a completare l’opera e a guardare avanti verso un’America che vuole rialzare le sorti della classe media e dei più poveri, delle donne e delle minoranze. facendo pagare più tasse ai piu ricchi e a chi guadagna più di 400,000 dollari l’anno per ridurre i prezzi delle medicine, arrivando a vincolare per legge gli aumenti sui prodotti di prima necessità. Il contrasto dei due programmi, fra democratici e repubblicani, non potrebbe essere più netto. Populista e costoso quello della Harris, basato sull’uomo forte che decide per tutti come un moderno imperatore anche fuori dalla costituzione quello di Trump.

Ma nel catino da 20.000 postidell United Center e nel secondo palazzetto del Mc Cormak , dove verranno offerti manicure gratuiti e profilattici, si parlerà anche del futuro del partito e dei suoi militanti. La grande unità dimostrata adesso nel sostenere Kamala potrebbe aver lasciato qualche ferita profonda in tanti leader. Sara interessante capire chi verrà a omaggiare il vecchio presidente Cincinnato per riconoscerli l’onore delle armi.