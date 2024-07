Trenord raddoppia e assume 157 persone nel primo semestre

Trenord ha assunto 157 persone nel primo semestre dell'anno, più del doppio delle assunzioni dell'analogo periodo del 2023. Lo annuncia il gruppo ferroviario controllato pariteticamente da Trenitalia e Ferrovie Nord sottolineando che dei nuovi ingressi 83 sono giovani sotto i 30 anni. Con le ultime assunzioni l'organico raggiunge quota 4.781 dipendenti. Il 57% dei nuovi assunti è entrato in azienda per lavorare a bordo treno, come capotreno, macchinista e manovratore, i restanti ingressi invece riguardano altre aree come la manutenzione, l'area commerciale, l'assistenza, l'informatica e la gestione dei dati e le forniture.. Le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno sono state più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2023.